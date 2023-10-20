Эксперты ожидают высокую явку на предстоящем едином дне голосования в Беларуси

Новости Беларуси. Все ближе электоральная кампания в нашей стране. На предстоящем едином дне голосования явка ожидается высокой. К такому мнению на основе изучения настроений в обществе пришли аналитики Белорусского института стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно его представители сегодня встретились с идеологическим активом региона. Уровень политической культуры среди наших граждан растет, тем не менее нельзя недооценивать вызовы и угрозы, которые могут исходить от оппонентов действующей власти, в том числе извне. Потому на встрече говорили о важности консолидации общества, в котором не должно быть противоречий, тогда и раскачать страну будет невозможно. По-прежнему главный инструмент оппозиции – соцсети. Но белорусское общество уже закаленное. В БИСИ в первую очередь отслеживают экономические и социальные аспекты внутри страны: ситуацию на местах, настроения в трудовых коллективах, вбросы в интернет-пространстве.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Сейчас общество очень глубоко осознает, что может быть, если не заниматься своим государством, если это отдать третьим силам. В этом случае можно потерять и государство, и общество, и свое будущее. Думаю, что активность во время электоральной кампании будет высокой, и она вызвана в первую очередь глубоким осознанием смыслов и ценностей нашей суверенной Беларуси.

Александр Илькевич, заместитель директора по идеологической и кадровой работе Гродненского завода токарных патронов:

Всю информацию, которую я услышу на данном мероприятии, конечно же, я расскажу в трудовом коллективе своим сотрудникам. И было бы очень неплохо, чтобы эти встречи имели системный характер, потому что ситуация в мире меняется очень-очень быстро.