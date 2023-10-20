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День донора прошёл в МГЛУ. Какая группа крови самая редкая для Беларуси?

20 октября 2023 13:42
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Новости Беларуси. Несколько сотен студентов Минского государственного лингвистического университета сегодня, 20 октября, стали донорами крови, причем на безвозмездной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День донора прошёл в МГЛУ. Какая группа крови самая редкая для Беларуси?-1

Эта своеобразная форма солидарности, гражданской, христианской, человеческой, не нова для белорусского общества. Дни донора проводятся не только в вузах. Сегодня же для работы выездной бригады РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий оборудовали огромный спортзал.

День донора прошёл в МГЛУ. Какая группа крови самая редкая для Беларуси?-4

Валерия Данилюк, студентка МГЛУ:
Я сдаю уже второй раз, считаю, что это очень важно. На улице я смотрю на маленьких детей, стариков, на обычных людей и понимаю, что кому-то эта кровь однажды сможет помочь.

День донора прошёл в МГЛУ. Какая группа крови самая редкая для Беларуси?-7

Татьяна Шляхтенок, заведующая отделением заготовки крови, ее компонентов в выездных условиях РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Желающих с каждым разом становится все больше. Очень много молодежи в последнее время привлекается к этому процессу. Причем изъявляют желание сами. У нас обычно в университетах от 150 до 200 доноров приходят. Сегодня записано более 200 доноров.

День донора прошёл в МГЛУ. Какая группа крови самая редкая для Беларуси?-10

Один человек, приняв участие в такой акции, может спасти сразу несколько жизней. В Беларуси I группа крови является самой распространенной, а IV – самой редкой.

# Донорство в Беларуси # общество # Фотофакт

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