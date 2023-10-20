Подготовлено 12 ярких номеров. Чем удивит зрителя Белгосцирк в новой программе?

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Мечтали оказаться на венецианском карнавале? У вас есть такая возможность. Белгосцирк подготовил немало сюрпризов. А вот чем именно артисты будут удивлять зрителей, узнаем прямо сейчас. «Вива Карнавал» – именно так называется новая головокружительная программа Бегосцирка, отправит зрителей в солнечную Италию. Каждое выступление – настоящее волшебство.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белорусского государственного цирка:

Мы сделали карнавал всех карнавалов мира, наиболее интересных по теме, потому что многие карнавалы очень большие, не грешат разнообразием тематики, очень похожи в чем-то. А мы выбрали как раз то, что нам кажется наиболее интересным. Предлагаем зрителям отправиться в путешествие по разным карнавалам. Карнавал масок, сладостей, животных, винограда, апельсиновый карнавал. В этом суть нашей программы. Именно так подобраны все номера. Всего подготовлено 12 ярких номеров. Это совместный проект Беларуси, России и Италии. На протяжении 10 недель артисты будут парить под куполом, стрелять из арбалета, выполнять сложнейшие акробатические трюки, а еще на арене развернется грандиозный венецианский карнавал.

Удивлять столичных жителей приехали и артисты Московского цирка имени Юрия Никулина на цветном бульваре. Пируэтами публику порадуют и королевские пудели.

Евгений Комисаренко, артист Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре:

Представляем номер с королевскими белыми пуделями, в минский цирк я привез 14 собак, из них выходит на манеж 12, два – маленькие щенки, которые только растут, они еще даже не репетируют. У нас традиционная дрессура для собак, делают трюки, которые для них физиологичны и нормальны. Изюминка в том, что они делают это на высокой скорости, в темпе, с удовольствием, с азартом, быстро, легко. Главная изюминка программы – номера легендарных артистов из Италии. Династия Тони – одна из старейших в цирковом мире, ей уже более 150 лет.

Семья объехала почти всю планету, завоевала 5 наград самого престижного фестиваля в Монте-Карло и впервые посетила Минск. Бруно Тони – жонглер и дрессировщик, представит уникальный аттракцион с золотистыми бенгальскими и белыми тиграми.

Бруно Тони, артист цирка, дрессировщик, жонглер:

Я впервые приехал в Минск полтора года назад. Очень красивый город, а цирк один из самых прекрасных в мире. Большие и чистые улицы. Приятно находиться здесь. В номере участвуют тигры разного цвета, белый и золотистые бенгальские. Наше выступление длится около 20 минут. Я думаю, номер очень интересный, тигры хоть и кажутся агрессивным, на самом деле они милые, целуют меня, а я целую их. Мы можем увидеть разные характеры животных.