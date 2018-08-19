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Видеофакт: под Лидой прошёл песчаный вихрь

19 августа 2018 14:44
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Новости Беларуси. 18 августа под Лидой прошёл песчаный вихрь. Природное явление успел записать один из очевидцев. Видео опубликовано в сообществе «ЧП Беларусь. Будь в курсе!» в соцсети «ВКонтакте».  

Ролик продолжительностью в 28 секунд набрал уже более 57 тысяч просмотров. На кадрах заметно, что песчаный вихрь медленно движется, вращаясь. Видевшие вихрь люди разделились на два лагеря: «Круто!» и «Не впечатляет».  

Видеофакт: под Лидой прошёл песчаный вихрь-1

Фото: скриншот из видео в сообществе «ЧП Беларусь. Будь в курсе!»  

«Вот это торнадо. А раньше все видео были с обычными пыльными вихрями. Ну, или почти все видео. Может, где-то пропустил»,  

«Даже дерево не сгибается»,  

«Зачастили в последнее время к нам эти заморские чудища»,  

«Интересно, такой поднимет в воздух человека?»,  

«Фотошоп, у дерева даже листик не шелохнулся»,  

«Как-то слабовато»,  

«Сила природы завораживает».  

В комментариях также появился ролик, показывающий дальнейшую судьбу природного явления. Через некоторое время вихрь замедлил своё вращение, поднялся над землёй и начал медленно растворяться в воздухе.  

Как и сказал один из пользователей соцсети, в Беларуси не раз видели нечто похожее. В мае в Гомельской области запечатлели смерч. В июле «Почти торнадо» наблюдали в Лиде и смерч под Смолевичами.  

Пример того, как белорусы приспосабливаются к суровым погодным условиям, можно посмотреть здесь.  

# Погода в Беларуси # общество # Видеофакт

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