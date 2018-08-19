Видеофакт: под Лидой прошёл песчаный вихрь

Новости Беларуси. 18 августа под Лидой прошёл песчаный вихрь. Природное явление успел записать один из очевидцев. Видео опубликовано в сообществе «ЧП Беларусь. Будь в курсе!» в соцсети «ВКонтакте».
Ролик продолжительностью в 28 секунд набрал уже более 57 тысяч просмотров. На кадрах заметно, что песчаный вихрь медленно движется, вращаясь. Видевшие вихрь люди разделились на два лагеря: «Круто!» и «Не впечатляет».
Фото: скриншот из видео в сообществе «ЧП Беларусь. Будь в курсе!»
«Вот это торнадо. А раньше все видео были с обычными пыльными вихрями. Ну, или почти все видео. Может, где-то пропустил»,
«Даже дерево не сгибается»,
«Зачастили в последнее время к нам эти заморские чудища»,
«Интересно, такой поднимет в воздух человека?»,
«Фотошоп, у дерева даже листик не шелохнулся»,
«Как-то слабовато»,
«Сила природы завораживает».
В комментариях также появился ролик, показывающий дальнейшую судьбу природного явления. Через некоторое время вихрь замедлил своё вращение, поднялся над землёй и начал медленно растворяться в воздухе.
Как и сказал один из пользователей соцсети, в Беларуси не раз видели нечто похожее. В мае в Гомельской области запечатлели смерч. В июле «Почти торнадо» наблюдали в Лиде и смерч под Смолевичами.
Пример того, как белорусы приспосабливаются к суровым погодным условиям, можно посмотреть здесь.