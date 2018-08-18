Борщ с пампушками и хороводы в черевичках. В Минске прошёл праздник украинской культуры

Новости Беларуси. В сердце белорусской столицы продолжаются Дни национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 августа, несмотря на дождливую погоду, возле ратуши развернулся настоящий украинский праздник. Здесь каждый мог найти занятие по вкусу.

Помимо ярких танцевальных и музыкальных номеров, кузнецы, гончары, вышивальщицы и ткачихи показали и рассказали, как расписывают ткань и дерево. Уйти с фестиваля голодным было сложно. Знаменитая украинская кухня не оставила равнодушным даже самого заядлого гурмана.