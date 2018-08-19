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«Преображаться духовно». Яблочный Спас празднуют православные Беларуси

19 августа 2018 11:25
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Новости Беларуси. Яблочный Спас, или Преображение Господне отмечает сегодня, 19 августа, православный мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из 12 величайших церковных праздников.

«Преображаться духовно». Яблочный Спас празднуют православные Беларуси-1

Традиционно прихожане освящают в храмах яблоки – символ достатка и благополучия. Издавна освященные яблоки несли на могилы родственников. А хозяйки готовили постные блюда, основным ингредиентом которых, конечно, были яблоки.

Прихожане:

«Преображаться духовно». Яблочный Спас празднуют православные Беларуси-4


Сегодня большой праздник христианский – Преображение Господне. Поздравляю всех христиан с этим великим праздником. Хочу пожелать мира, покоя, добра семьям и божьей благодати всем.

«Преображаться духовно». Яблочный Спас празднуют православные Беларуси-6

Вообще, сейчас пост идет. Мы будем праздновать. На кладбище нужно ходить, ложить яблочки освященные. И вкушать пищу, радоваться, преображаться. Как батюшка сказал: «Надо преображаться духовно и преображать всех вокруг, стараться. Спаси Господи!

Яблочный Спас еще именуют осенинами – встречей осени. Народные приметы гласят, что пасмурный день предвещает дождливую осень, а ясный – суровую зиму.

«Преображаться духовно». Яблочный Спас празднуют православные Беларуси-9

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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