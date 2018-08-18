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«Очень трогательный человек»: по Минску ходил мужчина в пузырьковой плёнке

18 августа 2018 15:05
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Новости Беларуси. 18 августа в Минске был замечен необычный пешеход – в дождливую погоду парень решил прогуляться в костюме из воздушно-пузырьковой плёнки.  

«Он прекрасен, спору нет», – написала очевидица прогулки мужчины.  

«Очень трогательный человек»: по Минску ходил мужчина в пузырьковой плёнке-1

Фото: facebook.com/profile.php?id=100000260440375  

Как видно в коротком ролике, гражданина совершенно не стесняет его «дождевик». Мужчина беззаботно куда-то идёт, помахивая сложенным зонтом. Увидевшие это люди пришли в восторг.  

«На стиле»,  

«Очень трогательный человек»,  

«Мы в Венеции такие крутые пакетные сапоги для дождя видели, модные. Но это – фурор»,  

«Водостойкий, да еще и ударопрочный».  

Белорусы часто демонстрируют своё спокойное отношение к любой погоде. Например, после июльского ливня в Бресте появились фотографии с подписями в стиле «шикарный отдых на южном берегу Бреста». В лужах Жлобина купались дети, а в барановичских – плавали даже взрослые.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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