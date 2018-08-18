«Очень трогательный человек»: по Минску ходил мужчина в пузырьковой плёнке

Новости Беларуси. 18 августа в Минске был замечен необычный пешеход – в дождливую погоду парень решил прогуляться в костюме из воздушно-пузырьковой плёнки.

Как видно в коротком ролике, гражданина совершенно не стесняет его «дождевик». Мужчина беззаботно куда-то идёт, помахивая сложенным зонтом. Увидевшие это люди пришли в восторг.

«На стиле»,

«Очень трогательный человек»,

«Мы в Венеции такие крутые пакетные сапоги для дождя видели, модные. Но это – фурор»,

«Водостойкий, да еще и ударопрочный».

Белорусы часто демонстрируют своё спокойное отношение к любой погоде. Например, после июльского ливня в Бресте появились фотографии с подписями в стиле «шикарный отдых на южном берегу Бреста». В лужах Жлобина купались дети, а в барановичских – плавали даже взрослые.