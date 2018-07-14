Фотофакт. «Почти торнадо» наблюдали в Лиде

Снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте «Блiзкi космас». Природное явление назвали «мощным восходящим потоком». Оно было зафиксировано 13 июля.

Новости Беларуси. В Лиде было зафиксировано «почти торнадо».

До конца недели синоптики прогнозируют дождливую погоду, возможны грозы. За последние несколько дней в разных регионах страны прошли сильные ливни, которые затопили улицы городов.

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