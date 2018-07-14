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Фотофакт. «Почти торнадо» наблюдали в Лиде

14 июля 2018 11:42
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Новости Беларуси. В Лиде было зафиксировано «почти торнадо».

Снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте «Блiзкi космас». Природное явление назвали «мощным восходящим потоком». Оно было зафиксировано 13 июля.

Фотофакт. «Почти торнадо» наблюдали в Лиде-1

Фото: twitter.com/nadvorie

Фотофакт. «Почти торнадо» наблюдали в Лиде-3

Фото: twitter.com/nadvorie

До конца недели синоптики прогнозируют дождливую погоду, возможны грозы. За последние несколько дней в разных регионах страны прошли сильные ливни, которые затопили улицы городов.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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