Фотофакт. «Почти торнадо» наблюдали в Лиде

Новости Беларуси. В Лиде было зафиксировано «почти торнадо».
Снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте «Блiзкi космас». Природное явление назвали «мощным восходящим потоком». Оно было зафиксировано 13 июля.
Новости Беларуси. В Лиде было зафиксировано «почти торнадо».
Снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте «Блiзкi космас». Природное явление назвали «мощным восходящим потоком». Оно было зафиксировано 13 июля.
Фото: twitter.com/nadvorie
Фото: twitter.com/nadvorie
До конца недели синоптики прогнозируют дождливую погоду, возможны грозы. За последние несколько дней в разных регионах страны прошли сильные ливни, которые затопили улицы городов.
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