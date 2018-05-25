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Фотофакт: в Гомельской области запечатлели смерч

25 мая 2018 07:23
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Новости Беларуси. 24 мая в Гомельской области люди заметили торнадо. Фото и видео очевидцы природного явления опубликовали в социальных сетях.  

Фотофакт: в Гомельской области запечатлели смерч-1

Фото: instagram.com/krasota_belarus  

Под публикациями вскоре появились комментарии (пунктуация авторов сохранена).  

«Какой кошмар, а что в Беларуси есть торнадо?»,  

«Хм… Интересно очень... Я за свою жизнь никогда не видел... Только кратковременные и ростом с меня»,  

«Нечего себе вот это кадр»,  

«Ну вот торнадо, скоро в Беларуси и бананы начнут расти».  

Весной 2016 года в Гомельской области зафиксировали смерч. 

Подобное погодное явление редкость для Беларуси – подробнее здесь.  

# Погода в Беларуси # общество

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