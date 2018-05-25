Фотофакт: в Гомельской области запечатлели смерч

Новости Беларуси. 24 мая в Гомельской области люди заметили торнадо. Фото и видео очевидцы природного явления опубликовали в социальных сетях.
Новости Беларуси. 24 мая в Гомельской области люди заметили торнадо. Фото и видео очевидцы природного явления опубликовали в социальных сетях.
Фото: instagram.com/krasota_belarus
Под публикациями вскоре появились комментарии (пунктуация авторов сохранена).
«Какой кошмар, а что в Беларуси есть торнадо?»,
«Хм… Интересно очень... Я за свою жизнь никогда не видел... Только кратковременные и ростом с меня»,
«Нечего себе вот это кадр»,
«Ну вот торнадо, скоро в Беларуси и бананы начнут расти».
Весной 2016 года в Гомельской области зафиксировали смерч.
Подобное погодное явление редкость для Беларуси – подробнее здесь.