Фотофакт: в Гомельской области запечатлели смерч

Новости Беларуси. 24 мая в Гомельской области люди заметили торнадо. Фото и видео очевидцы природного явления опубликовали в социальных сетях.

Под публикациями вскоре появились комментарии (пунктуация авторов сохранена).

«Какой кошмар, а что в Беларуси есть торнадо?»,

«Хм… Интересно очень... Я за свою жизнь никогда не видел... Только кратковременные и ростом с меня»,

«Нечего себе вот это кадр»,

«Ну вот торнадо, скоро в Беларуси и бананы начнут расти».

Весной 2016 года в Гомельской области зафиксировали смерч.