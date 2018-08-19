Я красотка – почему бы и нет? Как прошёл парад «Велосипедный шик»: фотофакт

Новости Беларуси. Самый красивый велопарад стартовал 19 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 300 девушек проехали 5,5 километров по проспекту Победителей. При этом скорость движения не играла существенной роли, равно как и возраст участниц.

Главная цель заезда – привлечь внимание горожан и напомнить, что велосипед – не только тренажер для любителей спорта, но и модная альтернатива другим видам транспорта. Заезд стал частью конкурса «Веломисс-2018», который проходит уже в третий раз.

Достаточно часто катаюсь на велосипеде, передвигаюсь на нем постоянно на работу и с работы. В принципе, мне это очень нравится. Думаю, надо поучаствовать. Тем более «Веломисс», а я как бы красотка – почему бы и нет?