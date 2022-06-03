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«Никто им не простит». Будут ли возвращать в Беларусь людей из списка террористов КГБ?

03 июня 2022 20:06
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Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.

«Никто им не простит». Будут ли возвращать в Беларусь людей из списка террористов КГБ?-1

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:
Как вы думаете, раз мы уже перестали скрывать, что мы можем, умеем и силы у нас есть, может быть по списку террористов, который есть у нашего КГБ, нам отдельных лиц принудительно возвращать домой аккуратно?

«Никто им не простит». Будут ли возвращать в Беларусь людей из списка террористов КГБ?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для этого надо соответствующее время. Сейчас, наверное, не к месту, если уж абсолютно честно. Придет время – посмотришь.

Игорь Тур:
Идеальный ответ.

Александр Лукашенко:
Никто им не простит того, что они творят с нашей страной и нашими людьми.

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