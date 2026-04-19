Новости по тегу #Экстрим

Пока в Сети спорят о причинах трагедии, близкий друг погибшего Сергей Лапковский, зная подробности от очевидцев, помог восстановить хронологию последнего полета Руслана.
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