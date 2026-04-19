Прямой эфир

Новости по тегу #Экстрим

Роковой полет на мотодельтаплане – что на самом деле произошло в небе под Минском?
19 апреля 2026 17:12

Роковой полет на мотодельтаплане – что на самом деле произошло в небе под Минском?

Как отдать ребёнка на парашютный спорт – сколько стоит и безопасно ли? Узнали у профи
26 июля 2025 15:55

Как отдать ребёнка на парашютный спорт – сколько стоит и безопасно ли? Узнали у профи

Машина для производства эмоций! Узнали, где покататься на самом большом внедорожнике в Беларуси
15 апреля 2025 12:57

Машина для производства эмоций! Узнали, где покататься на самом большом внедорожнике в Беларуси

Кто чаще получает травмы: профессиональные спортсмены или любители-экстремалы?
03 июля 2024 17:42

Кто чаще получает травмы: профессиональные спортсмены или любители-экстремалы?

Между экстремальным спортом и экстремальными развлечениями есть граница? Мнение
03 июля 2024 17:36

Между экстремальным спортом и экстремальными развлечениями есть граница? Мнение

Сложно ли научиться дрифтовать – рассказал руководитель школы
28 июня 2024 14:25

Сложно ли научиться дрифтовать – рассказал руководитель школы

На профессиональном уровне – какие физические данные нужны, чтобы заниматься паркуром?
28 июня 2024 14:23

На профессиональном уровне – какие физические данные нужны, чтобы заниматься паркуром?

Парашютизм, дрифтинг и подводное плавание. Что толкает заниматься экстремальными видами спорта?
28 июня 2024 14:21

Парашютизм, дрифтинг и подводное плавание. Что толкает заниматься экстремальными видами спорта?

«Парашют не открывается». Белорусская чемпионка по прыжкам рассказала, как была на волосок от смерти
21 июня 2024 19:30

«Парашют не открывается». Белорусская чемпионка по прыжкам рассказала, как была на волосок от смерти

Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов? Анонс «В поисках истины»
20 июня 2024 12:06

Почему жизнь на грани фола не пугает экстремалов? Анонс «В поисках истины»

Не используют палатки и спальники. О тонкостях работы рассказал инструктор по выживанию
16 апреля 2024 21:00

Не используют палатки и спальники. О тонкостях работы рассказал инструктор по выживанию

Как прыгнуть с парашютом. Что чувствует дайвер под толщей льда?
22 сентября 2023 20:08

Как прыгнуть с парашютом. Что чувствует дайвер под толщей льда?