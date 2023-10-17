Вид не совсем приемлем. Какие игрушки вредны для ребёнка?

Современные мальчишки и девчонки взрослеют очень быстро и уже с ранних лет изучают чтение, письмо, счет и легко справляются с высокотехнологичными гаджетами. Печально, но выясняется, что времени на игру в их детстве остается совсем мало. О том, зачем ребенку нужна игра, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Скажите, при выборе игрушек для вашей дочери вы управляли процессом или все-таки жене доверяли это?

Олег Кученков, председатель общественного объединения «Гильдия отцов»:

Вы знаете, управлял. В каком плане? Игрушки для детей – это игрушки для детей. Но сейчас, к сожалению, производители некоторых игрушек допускают такие вещи визуальные – скажем, вид игрушек не совсем, лично на мой взгляд и мое понимание, приемлем для того, чтобы ребенок с ними играл. Мы знаем ряд примеров (наша организация, тоже мы проводили свое такое небольшое исследование и опрос), есть ряд игрушек, которые, мы считаем, противопоказаны. Как показала практика, мы были верны. Сергей Парчевский:

Озвучьте нам самую вредную игрушку, по вашему мнению. Олег Кученков:

Например, игрушка Хагги Вагги. Если сравним с игрушками нашего детства, где куклы были с обычным человеческим лицом детским. Вообще, игрушки носили понятные для ребенка и родителей вид и характер. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Олег, я очень извиняюсь, но хочу напомнить вам Чебурашку. Олег Кученков:

Чебурашка же не человек.