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Вид не совсем приемлем. Какие игрушки вредны для ребёнка?

17 октября 2023 19:45
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Современные мальчишки и девчонки взрослеют очень быстро и уже с ранних лет изучают чтение, письмо, счет и легко справляются с высокотехнологичными гаджетами. Печально, но выясняется, что времени на игру в их детстве остается совсем мало. О том, зачем ребенку нужна игра, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Скажите, при выборе игрушек для вашей дочери вы управляли процессом или все-таки жене доверяли это?

Вид не совсем приемлем. Какие игрушки вредны для ребёнка?-1

Олег Кученков, председатель общественного объединения «Гильдия отцов»:
Вы знаете, управлял. В каком плане? Игрушки для детей – это игрушки для детей. Но сейчас, к сожалению, производители некоторых игрушек допускают такие вещи визуальные – скажем, вид игрушек не совсем, лично на мой взгляд и мое понимание, приемлем для того, чтобы ребенок с ними играл. Мы знаем ряд примеров (наша организация, тоже мы проводили свое такое небольшое исследование и опрос), есть ряд игрушек, которые, мы считаем, противопоказаны. Как показала практика, мы были верны.

Сергей Парчевский:
Озвучьте нам самую вредную игрушку, по вашему мнению.

Олег Кученков:
Например, игрушка Хагги Вагги. Если сравним с игрушками нашего детства, где куклы были с обычным человеческим лицом детским. Вообще, игрушки носили понятные для ребенка и родителей вид и характер.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Олег, я очень извиняюсь, но хочу напомнить вам Чебурашку.

Олег Кученков:
Чебурашка же не человек.

Вид не совсем приемлем. Какие игрушки вредны для ребёнка?-4

Наталья Надольская:
Давайте будем объективными, в нашем детстве был Чебурашка.

Олег Кученков:
В Чебурашке ничего такого. Сейчас игрушки выпускаются с иным смыслом. Я считаю, что родители, конечно, должны обязательно уделять этому внимание при выборе игрушек и, скажем так, даже идеологически к этом подходить.

Сергей Парчевский:
Вы когда для дочери покупали, тоже как папа смотрели – все-таки это для девочки нужно или прямо могли ей пистолет подарить?

Олег Кученков:
Вы знаете, мы с дочкой покупали даже пистолет. Она увидела, хотела попробовать водяной пистолет. Мы купили водяной пистолет. Вопросов в этом нет, но игрушки с определенной, скажем так, цветовой гаммой и смысловым наполнением – на самом деле, мы уделяем этому внимание.

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# Дети # общество # Сергей Парчевский # Олег Кученков # Наталья Надольская # Фотофакт

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