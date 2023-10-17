Отследить, где находится ребёнок. Почему современные дети под постоянным родительским контролем?
Современные мальчишки и девчонки взрослеют очень быстро и уже с ранних лет изучают чтение, письмо, счет и легко справляются с высокотехнологичными гаджетами. Печально, но выясняется, что времени на игру в их детстве остается совсем мало. О том, зачем ребенку нужна игра, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы не согласны с тем, что у нас было больше свободы, меньше контроля и больше свободы?
Ирина Медведева, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей г. Новополоцка:
Да, больше свободы.
Наталья Надольская:
Мы уходили утром, приходили поздно вечером, никто нас не контролировал по телефону.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
В наше время у мамы есть всегда возможность по GPS-датчику отследить даже по смартфону, где находится ее ребенок. У наших мам такого не было, поэтому контроль сейчас, наверное, даже превыше.
Наталья Надольская:
Конечно, превыше, я про это и говорю, что нас не контролировали. У нас на шее висел ключ от квартиры или под ковриком лежал, мы целый день были предоставлены сами себе.
Ирина Медведева:
Здесь контроль – это такая иллюзия, что мы можем что-то контролировать. Во-первых, жизнь – это игра, и ребенку надо позволять играть, не лишать его процесса. Нет какого-то общего рецепта, все очень уникальные – каждый ребенок, каждая душа, каждая мама. В каждой семье своя атмосфера уникальная и свои рецепты воспитания. Поэтому такого общего рецепта, я бы сказала, нет. Тревожность мамы – это уже вопрос самой мамы, потому что счастливая мама не тревожна. Дети учатся только на личном примере. Когда родители подают детям пример своим отношением к жизни: я доверяю миру, он безопасен, благодарю людей, благодарна жизни, живу в радости, и радость позволяет мне быть нетревожной мамой.
Должно быть рациональным и уместным. Как ребенку грамотно пользоваться гаджетами – подробнее здесь.