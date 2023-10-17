Отследить, где находится ребёнок. Почему современные дети под постоянным родительским контролем?

Современные мальчишки и девчонки взрослеют очень быстро и уже с ранних лет изучают чтение, письмо, счет и легко справляются с высокотехнологичными гаджетами. Печально, но выясняется, что времени на игру в их детстве остается совсем мало. О том, зачем ребенку нужна игра, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы не согласны с тем, что у нас было больше свободы, меньше контроля и больше свободы?

Ирина Медведева, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей г. Новополоцка:

Да, больше свободы. Наталья Надольская:

Мы уходили утром, приходили поздно вечером, никто нас не контролировал по телефону. Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

В наше время у мамы есть всегда возможность по GPS-датчику отследить даже по смартфону, где находится ее ребенок. У наших мам такого не было, поэтому контроль сейчас, наверное, даже превыше.