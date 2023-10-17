Терех: новый парламент Польши позитивно отразится на отношениях и торговле с Беларусью

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим оппозицию, сотрудничество Беларуси с Ираном и последние новости политики. В гостях публицист Юрий Терех и международный иранский журналист Хаял Муаззин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Как новый польский парламент отразится на белорусско-польских отношениях? Юрий, что вы думаете?

Юрий Терех, публицист:

Я думаю, что все-таки, поскольку он новый и надо будет показывать свою эффективность, то, что их приняли, все стало лучше, скорее всего, отразится позитивно на отношениях и возобновлении торговли. Потому что все-таки и сельское хозяйство – продукцию им надо куда-то сбывать, и в принципе работать надо. В Европе сейчас кризис, лишние рынки никому не помешают. Понятно, что политическая ситуация все это будет сдерживать как-то, но движения в эту сторону будут.

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