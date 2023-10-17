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«Штаты до сих пор думают, что всех можно купить за доллары». Почему сейчас это не работает?

17 октября 2023 19:07
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим оппозицию, сотрудничество Беларуси с Ираном и последние новости политики. В гостях публицист Юрий Терех и международный иранский журналист Хаял Муаззин.

«Штаты до сих пор думают, что всех можно купить за доллары». Почему сейчас это не работает?-1

Юрий Терех, публицист:
Мы все понимаем, что такое национальный интерес страны. Никто не хочет быть штатовской подстилкой, это никому неинтересно. Штаты до сих пор думают, что всех можно купить за доллары, которые сами же и напечатают. Мы уже прошли те времена, люди уже поняли, что доллары – это доллары, ресурсы – это ресурсы, своя страна – это своя страна, что ценнее ничего нет.

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# Международная политика # общество # Юрий Терех # Фотофакт

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