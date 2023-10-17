«Штаты до сих пор думают, что всех можно купить за доллары». Почему сейчас это не работает?

Юрий Терех, публицист:

Мы все понимаем, что такое национальный интерес страны. Никто не хочет быть штатовской подстилкой, это никому неинтересно. Штаты до сих пор думают, что всех можно купить за доллары, которые сами же и напечатают. Мы уже прошли те времена, люди уже поняли, что доллары – это доллары, ресурсы – это ресурсы, своя страна – это своя страна, что ценнее ничего нет.

Читайте также:

Хаял Муаззин: Беларусь, Иран и Россия будут помогать друг другу обходить санкционный режим

Азаренок: вывоз детей из-под бомбежек, из-под обстрелов, мы дарим им детство. А Запад этого не видит

Петровский о СНГ: на политические вызовы отвечает только Беларусь и Россия. Чего не достает Содружеству?