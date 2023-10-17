Интересно родителям и ребёнку. Как подобрать игры для детей?

Современные мальчишки и девчонки взрослеют очень быстро и уже с ранних лет изучают чтение, письмо, счет и легко справляются с высокотехнологичными гаджетами. Печально, но выясняется, что времени на игру в их детстве остается совсем мало. О том, зачем ребенку нужна игра, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Современное общество, в котором мы живем, все-таки говорит о том, что успешным себя чувствует человек высокоинтеллектуальный, который может впоследствии реализовать себя в тех самых высокотехнологичных профессиях. Ребенку для формирования такого нового человека будущего важно играть с деревянными игрушками, во что-то примитивное, простое или все-таки родителям стоит, по вашему мнению, делать акцент на более сложных?

Наталья Литкова, практикующий психолог, кризисный консультант:

Я думаю, что детям нужно дать свободу. Сергей Парчевский:

Они выберут сами? Наталья Литкова:

Не всегда, тут же еще вопрос заключается в том, что интересно родителям. По большому счету, то, что будет интересно родителям, то будет интересно ребенку. Это тоже большой такой вопрос преткновения, когда родителям говорят, как вместе проводить время. Мне это неинтересно, так найдите то, что будет интересно вам обоим. Тогда ребенка не надо будет мотивировать. Тогда ребенок будет понимать, что же ему все-таки интересно, а не следовать указаниям. То есть, грубо говоря, ребенок с малых лет уже будет понимать, слышать свой голос или свою интуицию, если умно так говорить: мне это нравится, это не нравится. Сергей Парчевский:

Женский взгляд на то, что все-таки ребенок должен слушать интуицию.