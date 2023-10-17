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Интересно родителям и ребёнку. Как подобрать игры для детей?

17 октября 2023 15:53
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Современные мальчишки и девчонки взрослеют очень быстро и уже с ранних лет изучают чтение, письмо, счет и легко справляются с высокотехнологичными гаджетами. Печально, но выясняется, что времени на игру в их детстве остается совсем мало. О том, зачем ребенку нужна игра, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Современное общество, в котором мы живем, все-таки говорит о том, что успешным себя чувствует человек высокоинтеллектуальный, который может впоследствии реализовать себя в тех самых высокотехнологичных профессиях. Ребенку для формирования такого нового человека будущего важно играть с деревянными игрушками, во что-то примитивное, простое или все-таки родителям стоит, по вашему мнению, делать акцент на более сложных?

Интересно родителям и ребёнку. Как подобрать игры для детей?-1

Наталья Литкова, практикующий психолог, кризисный консультант:
Я думаю, что детям нужно дать свободу.

Сергей Парчевский:
Они выберут сами?

Наталья Литкова:
Не всегда, тут же еще вопрос заключается в том, что интересно родителям. По большому счету, то, что будет интересно родителям, то будет интересно ребенку. Это тоже большой такой вопрос преткновения, когда родителям говорят, как вместе проводить время. Мне это неинтересно, так найдите то, что будет интересно вам обоим. Тогда ребенка не надо будет мотивировать. Тогда ребенок будет понимать, что же ему все-таки интересно, а не следовать указаниям. То есть, грубо говоря, ребенок с малых лет уже будет понимать, слышать свой голос или свою интуицию, если умно так говорить: мне это нравится, это не нравится.

Сергей Парчевский:
Женский взгляд на то, что все-таки ребенок должен слушать интуицию.

Интересно родителям и ребёнку. Как подобрать игры для детей?-4

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я соглашусь с Натальей, но только отчасти. Вы сказали, что нужно найти игру, которая будет интересна и родителю, и ребенку. Да, если ребенок достиг определенного возраста. Но если это годовасик, двухлетка или трехлетка, полдня перекладывать кубики с ним с места на место – не самое веселое для родителей занятие. Поэтому очень многие мамы прибегают к гаджетам, чтобы заняться своими домашними делами.

Сергей Парчевский:
В надежде на то, что их ребенок обязательно станет Марком Цукербергом, если будет играть.

Наталья Надольская:
В надежде.

# Дети # общество # Сергей Парчевский # Наталья Надольская # Фотофакт

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