Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы

Новости Беларуси. Первыми встретили войну и дольше всех ждали Великую Победу в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь скорбят и помнят о каждом, кто не услышал заветное и долгожданное «Мы победили»! Помнит и легендарная цитадель.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Брестская крепость. Здесь не принято громко и пышно радоваться празднику – память по-прежнему болезненно щемит сердце потомков героев-победителей.

Возложение цветов к Вечному огню и минута молчания – тишину разрежут только оружейные залпы. И легендарное знамя Победы – символ несокрушимости защитников крепости.







В 2020 году главных героев праздника – ветеранов – поздравляют по-особенному. Для каждого – отдельный формат. Накануне брестские десантники устроили первый и единственный военный парад в Бресте. В честь тех, кто сделал возможным сегодня мирное небо. Поездка торжественной колонной по городу в открытых автомобилях, крики «ура» и даже победный салют.





Победный май для ветеранов – праздник со слезами на глазах.





Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:

Сейчас мы живем неплохо. Когда меня одолевают в крепости, я называю их «желторотики», желтая пресса, я говорю, что у белорусов две проблемы. Одна проблема (показываю на себя) – как похудеть, а вторая проблема – где припарковать во дворе машину.