Прямой эфир

Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы

09 мая 2020 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первыми встретили войну и дольше всех ждали Великую Победу в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь скорбят и помнят о каждом, кто не услышал заветное и долгожданное «Мы победили»! Помнит и легендарная цитадель.

Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы-1

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Брестская крепость. Здесь не принято громко и пышно радоваться празднику – память по-прежнему болезненно щемит сердце потомков героев-победителей.

Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы-4

Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы-6

Возложение цветов к Вечному огню и минута молчания – тишину разрежут только оружейные залпы. И легендарное знамя Победы – символ несокрушимости защитников крепости.

Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы-9




В 2020 году главных героев праздника – ветеранов – поздравляют по-особенному. Для каждого – отдельный формат. Накануне брестские десантники устроили первый и единственный военный парад в Бресте. В честь тех, кто сделал возможным сегодня мирное небо. Поездка торжественной колонной по городу в открытых автомобилях, крики «ура» и даже победный салют.

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы-12



Победный май для ветеранов – праздник со слезами на глазах.

Парад на 9 Мая в Минске. Авиационная часть: фотофакт

Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы-15


Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:
Сейчас мы живем неплохо. Когда меня одолевают в крепости, я называю их «желторотики», желтая пресса, я говорю, что у белорусов две проблемы. Одна проблема (показываю на себя) – как похудеть, а вторая проблема где припарковать во дворе машину.

Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы-18



Петр Степов, ветеран Великой Отечественной войны:
Праздник 9 Мая для меня это мой второй день рождения. Хорошие поздравления, благодарим всех!

Кристина Протосовицкая:
Ветераны и десятки тысяч людей на площади Церемониалов – в этом году праздник пройдет немного по-иному. Они все так же придут в крепость, но только по одиночке – своими семьями. Живые цветы у монументов – свидетельство того, что белорусы помнят и чтят.

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана
09 мая 2020 13:48

В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана

Игорь Петришенко о 9 Мая: Это день праздника, уважения нашим дедам, прадедам, которые отстояли мир и свободу
09 мая 2020 13:35

Игорь Петришенко о 9 Мая: Это день праздника, уважения нашим дедам, прадедам, которые отстояли мир и свободу

Игорь Сергеенко: «Мой отец воевал на фронте, прошёл дорогами войны, освобождал Беларусь»
09 мая 2020 13:33

Игорь Сергеенко: «Мой отец воевал на фронте, прошёл дорогами войны, освобождал Беларусь»