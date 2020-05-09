Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы
Новости Беларуси. Первыми встретили войну и дольше всех ждали Великую Победу в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь скорбят и помнят о каждом, кто не услышал заветное и долгожданное «Мы победили»! Помнит и легендарная цитадель.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Брестская крепость. Здесь не принято громко и пышно радоваться празднику – память по-прежнему болезненно щемит сердце потомков героев-победителей.
Возложение цветов к Вечному огню и минута молчания – тишину разрежут только оружейные залпы. И легендарное знамя Победы – символ несокрушимости защитников крепости.
В 2020 году главных героев праздника – ветеранов – поздравляют по-особенному. Для каждого – отдельный формат. Накануне брестские десантники устроили первый и единственный военный парад в Бресте. В честь тех, кто сделал возможным сегодня мирное небо. Поездка торжественной колонной по городу в открытых автомобилях, крики «ура» и даже победный салют.
Победный май для ветеранов – праздник со слезами на глазах.
Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:
Сейчас мы живем неплохо. Когда меня одолевают в крепости, я называю их «желторотики», желтая пресса, я говорю, что у белорусов две проблемы. Одна проблема (показываю на себя) – как похудеть, а вторая проблема – где припарковать во дворе машину.
Петр Степов, ветеран Великой Отечественной войны:
Праздник 9 Мая для меня – это мой второй день рождения. Хорошие поздравления, благодарим всех!
Кристина Протосовицкая:
Ветераны и десятки тысяч людей на площади Церемониалов – в этом году праздник пройдет немного по-иному. Они все так же придут в крепость, но только по одиночке – своими семьями. Живые цветы у монументов – свидетельство того, что белорусы помнят и чтят.