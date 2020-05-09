Игорь Сергеенко: «Мой отец воевал на фронте, прошёл дорогами войны, освобождал Беларусь»

Так, 9 Мая память погибших в годы Великой Отечественной почтили в Минске у монумента Победы. Среди тех, кто присоединился к патриотической эстафете, были заместитель премьер-министра Беларуси и глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Лично для меня это святой, торжественный праздник, потому что мой отец воевал на фронте, прошел дорогами войны, освобождал Беларусь, Польшу, закончил войну в Германии. После войны долгое время трудился, имел боевые награды, которые бережно сегодня хранятся в моей семье. Для меня этот праздник очень много значит.