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Игорь Сергеенко: «Мой отец воевал на фронте, прошёл дорогами войны, освобождал Беларусь»

09 мая 2020 13:33
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Новости Беларуси. В разных уголках страны белорусы продолжают возлагать цветы к памятным местам воинской славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко: «Мой отец воевал на фронте, прошёл дорогами войны, освобождал Беларусь»-1

Так, 9 Мая память погибших в годы Великой Отечественной почтили в Минске у монумента Победы. Среди тех, кто присоединился к патриотической эстафете, были заместитель премьер-министра Беларуси и глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко: «Мой отец воевал на фронте, прошёл дорогами войны, освобождал Беларусь»-4

Игорь Сергеенко: «Мой отец воевал на фронте, прошёл дорогами войны, освобождал Беларусь»-6

Игорь Сергеенко: «Мой отец воевал на фронте, прошёл дорогами войны, освобождал Беларусь»-8

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Лично для меня это святой, торжественный праздник, потому что мой отец воевал на фронте, прошел дорогами войны, освобождал Беларусь, Польшу, закончил войну в Германии. После войны долгое время трудился, имел боевые награды, которые бережно сегодня хранятся в моей семье. Для меня этот праздник очень много значит.

Игорь Сергеенко: «Мой отец воевал на фронте, прошёл дорогами войны, освобождал Беларусь»-11

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# Великая Отечественная война # общество # Игорь Сергеенко # Игорь Петришенко # Фотофакт

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