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Игорь Петришенко о 9 Мая: Это день праздника, уважения нашим дедам, прадедам, которые отстояли мир и свободу

09 мая 2020 13:35
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Новости Беларуси. День Победы отмечают в Беларуси. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной собрались в Минске у монумента Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко о 9 Мая: Это день праздника, уважения нашим дедам, прадедам, которые отстояли мир и свободу -1

Среди тех, кто присоединился к патриотической эстафете, были заместитель премьер-министра Беларуси и глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко: «Мой отец воевал на фронте, прошёл дорогами войны, освобождал Беларусь»

Игорь Петришенко о 9 Мая: Это день праздника, уважения нашим дедам, прадедам, которые отстояли мир и свободу -4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В первую очередь это день праздника, день радости, день уважения к тем нашим дедам, прадедам, которые отстояли мир и свободу нашей страны. Благодаря своей стойкости, мужеству выстояли, добыли эту Победу. И потом ее бережно передали нам, молодому поколению, чтобы мы из поколения в поколение передавали тот дух, ту их одержимость за Родину, за страну, за свою семью.

Игорь Петришенко о 9 Мая: Это день праздника, уважения нашим дедам, прадедам, которые отстояли мир и свободу -7

Игорь Петришенко о 9 Мая: Это день праздника, уважения нашим дедам, прадедам, которые отстояли мир и свободу -9

Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» в эти дни проходит по всей стране. К ней может присоединиться каждый. Достаточно возложить цветы к любому воинскому мемориалу.

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# Великая Отечественная война # общество # Игорь Сергеенко # Игорь Петришенко # Фотофакт

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