Игорь Петришенко о 9 Мая: Это день праздника, уважения нашим дедам, прадедам, которые отстояли мир и свободу

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В первую очередь это день праздника, день радости, день уважения к тем нашим дедам, прадедам, которые отстояли мир и свободу нашей страны. Благодаря своей стойкости, мужеству выстояли, добыли эту Победу. И потом ее бережно передали нам, молодому поколению, чтобы мы из поколения в поколение передавали тот дух, ту их одержимость за Родину, за страну, за свою семью.