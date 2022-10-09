Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах

Новости Беларуси. Стабфонды – это наши запасы на зиму, чтобы в период межсезонья не было перебоев с поставками. Такие продуктовые склады есть по всей стране. Сейчас они заполняются витаминными наборами овощей и фруктов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И чтобы вы действительно не думали, что в Беларуси чего-то и впрямь не хватит, наш корреспондент заглянул в закрома родины и изучил буквально каждый вершок и корешок. Это последние гектары моркови урожая – 2022. Аграрии гордятся работой: несмотря на засушливое лето, овощ вырос неплохой. Урожайность доходит до 280 центнеров с гектара. Кстати, площади в нынешнем сезоне под оранжевый продукт увеличили. Сразу на треть. Добавили и капустных угодий.

Виктор Дубинец, и. о. главного агронома филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:

Планируем мы собрать где-то около 800-900 тонн моркови. Лука убрано у нас на площади 5 гектаров, составило где-то около 120 тонн. Свеклу на 10 гектарах мы убрали, где-то тонн 120-130 получилось. Ну и следующая уборка у нас предстоит – это уборка капусты. Ну там уже будем смотреть по погодным условиям.

В «Тепличном» уверяют: Оршанский район и часть области овощами обеспечат. Такого, чтобы в отделах магазинов, где должен быть выращенный урожай, пустовали полки, не было и точно не будет. Люди знающие. Овощехранилища под собранную продукцию готовили еще знойным летом. Подремонтировали, провели дезинфекцию, получили разрешающие документы. Все-таки урожай сохранить надо до весны.

Татьяна Яскевич, заместитель директора филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:

Филиалом сделаны полностью все условия для хранения овощей. Овощи, когда произойдет закладка, помещаются в хранилище. Соблюдаются все микроклиматы, и до мая филиал гарантирует хранение овощей в том качестве, в котором оно поступит потом на прилавки – качественный товар. Картофель, лук, морковь, на подходе и капуста. А еще различные соленья. Это совсем не ода местным аграриям, а пример добросовестного подхода к обеспечению продовольственной безопасности каждого белоруса.

Овощи нетоварного вида поступают сюда – на линию шоковой заморозки. Предприятие вдвое в 2022 году увеличило выпуск такой продукции – сразу до 3 000 тонн. Овощи, грибы, ягоды, смеси. Всего около 30 наименований. Само собой, в первую очередь стоит задача обеспечить своего – отечественного – потребителя. Остатки – на экспорт. А это стабфонды в Витебском районе. Набор, как принято говорить, борщевой. Все те же картофель, морковь, свекла. Склады для Витебска стратегические. Потому внимание пристальное. В том числе и Комитета госконтроля. Температура и условия хранения – каждая, по мнению обывателя, мелочь под надзором. Как-никак рядом почти 400-тысячный город, который в межсезонье нужно накормить.

– Картофель – 280 тонн должны заложить в стабилизационные фонды. Капуста – 700, морковь – 450, свекла – 100. Какие показатели у нас уже начали выполняться?

– Свекла есть.

– Свекла полностью заложена?

– Да.

– 258 тонн у нас свеклы.

Сейчас в стабфондах жаркая пора – закладка овощей в процессе. Заполнить закрома нужно до середины ноября. Из четырех имеющихся на этом предприятии два почти готовы. Подход к третьему загораживает... лужа. В помещении перед хранилищем свекла в воде.

– Вот она у вас стоит в воде. Вы ничего не делаете.

– Только краешек в воде немножко. Даже если начну дальше убирать, вся вода пойдет туда. Заведующая овощехранилищем уверяет, что причиной тому – заливные дожди. В ближайшее время проблему устранят. Ревизор берет предприятие на карандаш. Руководству вынесут рекомендации.

Светлана Королева, ведущий государственный инспектор КГК Витебской области:

Наш визит сюда будет не единожды. Будет проконтролировано устранение теперешних нарушений. Будем обращать внимание на качество продукции, которая идет в розничную торговую сеть, чтобы не было гнилых, увядших корнеплодов, с трещинами, чтобы потребитель был доволен.

Олег Кунделев, начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Витебской области:

В прошлый межсезонный период были выявлены системные недостатки при хранении такой продукции у организаций Полоцкого района, Витебского района и Витебска. Кроме того, в прошлом году с марта наблюдался недостаток яблок и капусты отечественного производства на прилавках отдельных магазинов. Такая продукция замещалась импортной, но по более высоким ценам. Систему стабилизационных фондов в Беларуси развивают давно, и вроде бы успешно. Никому не надо объяснять значимость собственных продовольственных запасов. И если они у нас есть, то почему в конце зимы и весной мы вынуждены втридорога покупать привезенные издалека яблоки, картошку? Свое видение главе государства озвучил глава Федерации профсоюзов, такие выводы были сделаны по результатам мониторинга.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Потому что торговля никак не увязана с этими фондами, а точнее, не отвечает за закладку и, соответственно, не обязана в этих овощехранилищах и фондах забирать продукцию для реализации в свою торговую сеть. Чтобы кардинально решить этот вопрос, а здесь надо именно кардинальное решение, надо увязать торговлю и производителей в одну систему прогнозирования, закладки, хранения необходимого для внутреннего рынка объема овощей. То есть те, кто торгует в значительном объеме плодоовощной продукцией, должны заключить долгосрочный договор с производителем и этот объем закладывать на хранение для собственной реализации в своей сети. Мы не говорим, что здесь должен быть какой-то один подход для всех. У кого-то может быть свое овощехранилище, кто-то может заключить договор с производителем, арендовать, а кто-то может и построить, лишним не будет. Больше сможем сохранить – больше сможем заработать. Что касается долгосрочных договоров, торговля знает у себя объем продаж. Заказала – производитель, крестьянин вырастил. Торговля забрала и продала. Люди купили. В чем проблема крупных торговых сетей и как там решают вопрос с белорусскими продуктами? Подробности.