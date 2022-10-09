Прямой эфир

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах

09 октября 2022 16:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стабфонды – это наши запасы на зиму, чтобы в период межсезонья не было перебоев с поставками. Такие продуктовые склады есть по всей стране. Сейчас они заполняются витаминными наборами овощей и фруктов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И чтобы вы действительно не думали, что в Беларуси чего-то и впрямь не хватит, наш корреспондент заглянул в закрома родины и изучил буквально каждый вершок и корешок.

Это последние гектары моркови урожая – 2022. Аграрии гордятся работой: несмотря на засушливое лето, овощ вырос неплохой. Урожайность доходит до 280 центнеров с гектара. Кстати, площади в нынешнем сезоне под оранжевый продукт увеличили. Сразу на треть. Добавили и капустных угодий.

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах-1

Виктор Дубинец, и. о. главного агронома филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:
Планируем мы собрать где-то около 800-900 тонн моркови. Лука убрано у нас на площади 5 гектаров, составило где-то около 120 тонн. Свеклу на 10 гектарах мы убрали, где-то тонн 120-130 получилось. Ну и следующая уборка у нас предстоит – это уборка капусты. Ну там уже будем смотреть по погодным условиям.

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах-4

В «Тепличном» уверяют: Оршанский район и часть области овощами обеспечат. Такого, чтобы в отделах магазинов, где должен быть выращенный урожай, пустовали полки, не было и точно не будет. Люди знающие. Овощехранилища под собранную продукцию готовили еще знойным летом. Подремонтировали, провели дезинфекцию, получили разрешающие документы. Все-таки урожай сохранить надо до весны.

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах-7

Татьяна Яскевич, заместитель директора филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:
Филиалом сделаны полностью все условия для хранения овощей. Овощи, когда произойдет закладка, помещаются в хранилище. Соблюдаются все микроклиматы, и до мая филиал гарантирует хранение овощей в том качестве, в котором оно поступит потом на прилавки – качественный товар.

Картофель, лук, морковь, на подходе и капуста. А еще различные соленья. Это совсем не ода местным аграриям, а пример добросовестного подхода к обеспечению продовольственной безопасности каждого белоруса.

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах-10

Овощи нетоварного вида поступают сюда – на линию шоковой заморозки. Предприятие вдвое в 2022 году увеличило выпуск такой продукции – сразу до 3 000 тонн. Овощи, грибы, ягоды, смеси. Всего около 30 наименований. Само собой, в первую очередь стоит задача обеспечить своего – отечественного – потребителя. Остатки – на экспорт.

А это стабфонды в Витебском районе. Набор, как принято говорить, борщевой. Все те же картофель, морковь, свекла. Склады для Витебска стратегические. Потому внимание пристальное. В том числе и Комитета госконтроля. Температура и условия хранения – каждая, по мнению обывателя, мелочь под надзором. Как-никак рядом почти 400-тысячный город, который в межсезонье нужно накормить.

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах-13

Картофель280 тонн должны заложить в стабилизационные фонды. Капуста 700, морковь 450, свекла – 100. Какие показатели у нас уже начали выполняться?
Свекла есть.
Свекла полностью заложена?
– Да.
258 тонн у нас свеклы.

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах-16

Сейчас в стабфондах жаркая пора – закладка овощей в процессе. Заполнить закрома нужно до середины ноября. Из четырех имеющихся на этом предприятии два почти готовы. Подход к третьему загораживает... лужа. В помещении перед хранилищем свекла в воде.

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах-19

Вот она у вас стоит в воде. Вы ничего не делаете.
Только краешек в воде немножко. Даже если начну дальше убирать, вся вода пойдет туда.

Заведующая овощехранилищем уверяет, что причиной тому – заливные дожди. В ближайшее время проблему устранят. Ревизор берет предприятие на карандаш. Руководству вынесут рекомендации.

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах-22

Светлана Королева, ведущий государственный инспектор КГК Витебской области:
Наш визит сюда будет не единожды. Будет проконтролировано устранение теперешних нарушений. Будем обращать внимание на качество продукции, которая идет в розничную торговую сеть, чтобы не было гнилых, увядших корнеплодов, с трещинами, чтобы потребитель был доволен.

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах-25

Олег Кунделев, начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Витебской области:
В прошлый межсезонный период были выявлены системные недостатки при хранении такой продукции у организаций Полоцкого района, Витебского района и Витебска. Кроме того, в прошлом году с марта наблюдался недостаток яблок и капусты отечественного производства на прилавках отдельных магазинов. Такая продукция замещалась импортной, но по более высоким ценам.

Систему стабилизационных фондов в Беларуси развивают давно, и вроде бы успешно. Никому не надо объяснять значимость собственных продовольственных запасов. И если они у нас есть, то почему в конце зимы и весной мы вынуждены втридорога покупать привезенные издалека яблоки, картошку? Свое видение главе государства озвучил глава Федерации профсоюзов, такие выводы были сделаны по результатам мониторинга.

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах-28

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Потому что торговля никак не увязана с этими фондами, а точнее, не отвечает за закладку и, соответственно, не обязана в этих овощехранилищах и фондах забирать продукцию для реализации в свою торговую сеть. Чтобы кардинально решить этот вопрос, а здесь надо именно кардинальное решение, надо увязать торговлю и производителей в одну систему прогнозирования, закладки, хранения необходимого для внутреннего рынка объема овощей. То есть те, кто торгует в значительном объеме плодоовощной продукцией, должны заключить долгосрочный договор с производителем и этот объем закладывать на хранение для собственной реализации в своей сети. Мы не говорим, что здесь должен быть какой-то один подход для всех. У кого-то может быть свое овощехранилище, кто-то может заключить договор с производителем, арендовать, а кто-то может и построить, лишним не будет. Больше сможем сохранить больше сможем заработать. Что касается долгосрочных договоров, торговля знает у себя объем продаж. Заказала производитель, крестьянин вырастил. Торговля забрала и продала. Люди купили.

В чем проблема крупных торговых сетей и как там решают вопрос с белорусскими продуктами? Подробности.

Весной будем втридорога покупать привезённую издалека картошку? Узнали, что в стабфондах-31

Вырастили, собрали, сохранили. Запасов хватит, уверяют аграрии. Тем более что в этом заготовительном сезоне запасы на зиму удвоили. Теперь дело за торговыми точками. Отдавать предпочтение они должны отечественным товарам. Но и белорусским производителям надо быть, как говорят в народе, понаглее. Не ждать, когда предложат, а действовать в этой тактике самостоятельно.

# Продукты питания # общество # Александр Лукашенко # Виктор Дубинец # Татьяна Яскевич # Светлана Королёва # Олег Кунделев # Михаил Орда # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему белорусские продукты не могут попасть на полки магазинов и как формируется цена? Анонс ток-шоу «По существу»
09 октября 2022 14:54

Почему белорусские продукты не могут попасть на полки магазинов и как формируется цена? Анонс ток-шоу «По существу»

«Был друг, который не употреблял около 5 лет и умер». Долго ли живут наркоманы?
09 октября 2022 14:23

«Был друг, который не употреблял около 5 лет и умер». Долго ли живут наркоманы?

«В городских аптеках в Минске есть такие тесты». Как в домашних условиях выявить у человека наркозависимость?
09 октября 2022 13:57

«В городских аптеках в Минске есть такие тесты». Как в домашних условиях выявить у человека наркозависимость?