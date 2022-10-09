Почему белорусские продукты не могут попасть на полки магазинов и как формируется цена? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире.
Об этом будут говорить 10 октября в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире.
Об этом будут говорить 10 октября в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Почему белорусским сельхоздарам сложно пробиться на премиум-прилавки крупных сетей? Отчего цена на отечественные товары – величина свободного формирования? И кто самое слабое звено в логистической пищевой цепочке? На площадку приглашены все стороны производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы.
Присоединяйтесь к прямому эфиру уже 10 октября в 18:30 и становитесь участниками маркет-разбора.