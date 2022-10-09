«В городских аптеках в Минске есть такие тесты». Как в домашних условиях выявить у человека наркозависимость?
Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Я знаю, Жанна Вячеславовна, что вы принесли тесты сегодня, чтобы показать. Насколько они эффективны? Насколько они могут родителям, которые уже имеют какие-то подозрения, помочь разобраться с ситуацией? Покажите, пожалуйста, нам эти тесты.
Жанна Истомина, заместитель главного врача УЗ «Минского городского клинического наркологического центра»:
Дело в том, что на сегодня список наркотических веществ, которые существуют на рынке в Республике Беларусь, большой. Перед тем, как делать тест, родителю или близкому человеку нужно знать, какой вид наркотического вещества принимает данный человек. Поэтому в первую очередь, наверное, я бы обратилась в нашу централизованную химико-токсикологическую лабораторию. Она у нас находится по адресу: ул. Передовая, 11. Туда обращение может быть анонимным, то есть без всякой постановки на учет, без всякого сообщения в какие-либо органы.
Екатерина Забенько:
Люди считают, что мы сейчас придем провериться или заявить о своей проблеме – и нас сразу возьмут и посадят в тюрьму.
Жанна Истомина:
Нет. Человек может даже не называть свою настоящую фамилию. При этом мы не выдадим никаких официальных документов, что в биологическом образце этого человека содержалось вещество или ничего не содержалось. У нас есть тест…
Екатерина Забенько:
Это в каждой аптеке можно приобрести?
Жанна Истомина:
Я думаю, что да. В городских аптеках в Минске есть такие тесты.
Екатерина Забенько:
Какова стоимость?
Жанна Истомина:
Они разные. Дело в том, что есть монотесты. Есть сразу на несколько видов наркотиков. Самый большой – на 10 видов наркотических веществ.
Екатерина Забенько:
Это доступно людям?
Жанна Истомина:
Это доступно. Это можно сделать в домашних условиях. Небольшая инструкция для тех, кто будет проводить это тестирование, что вы должны быть уверены, что предоставленное вам биологическое вещество не разбавлено водой и взято именно у этого человека. Потому что, как правило, пытаются манипулировать, уйти от раскрытия своего статуса, поэтому могут попросить у младшего брата или сестры помочиться в баночку или разбавить водой.