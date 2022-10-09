Прямой эфир

«В городских аптеках в Минске есть такие тесты». Как в домашних условиях выявить у человека наркозависимость?

09 октября 2022 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:  
Я знаю, Жанна Вячеславовна, что вы принесли тесты сегодня, чтобы показать. Насколько они эффективны? Насколько они могут родителям, которые уже имеют какие-то подозрения, помочь разобраться с ситуацией? Покажите, пожалуйста, нам эти тесты.  

«В городских аптеках в Минске есть такие тесты». Как в домашних условиях выявить у человека наркозависимость? -1

Жанна Истомина, заместитель главного врача УЗ «Минского городского клинического наркологического центра»:  
Дело в том, что на сегодня список наркотических веществ, которые существуют на рынке в Республике Беларусь, большой. Перед тем, как делать тест, родителю или близкому человеку нужно знать, какой вид наркотического вещества принимает данный человек. Поэтому в первую очередь, наверное, я бы обратилась в нашу централизованную химико-токсикологическую лабораторию. Она у нас находится по адресу: ул. Передовая, 11. Туда обращение может быть анонимным, то есть без всякой постановки на учет, без всякого сообщения в какие-либо органы.  

Екатерина Забенько:  
Люди считают, что мы сейчас придем провериться или заявить о своей проблеме – и нас сразу возьмут и посадят в тюрьму.  

«В городских аптеках в Минске есть такие тесты». Как в домашних условиях выявить у человека наркозависимость? -4

Жанна Истомина:  
Нет. Человек может даже не называть свою настоящую фамилию. При этом мы не выдадим никаких официальных документов, что в биологическом образце этого человека содержалось вещество или ничего не содержалось. У нас есть тест…  

Екатерина Забенько:  
Это в каждой аптеке можно приобрести?  

Жанна Истомина:  
Я думаю, что да. В городских аптеках в Минске есть такие тесты.  

Екатерина Забенько:  
Какова стоимость?  

«В городских аптеках в Минске есть такие тесты». Как в домашних условиях выявить у человека наркозависимость? -7

Жанна Истомина:  
Они разные. Дело в том, что есть монотесты. Есть сразу на несколько видов наркотиков. Самый большой – на 10 видов наркотических веществ.  

Екатерина Забенько:  
Это доступно людям?  

Жанна Истомина:  
Это доступно. Это можно сделать в домашних условиях. Небольшая инструкция для тех, кто будет проводить это тестирование, что вы должны быть уверены, что предоставленное вам биологическое вещество не разбавлено водой и взято именно у этого человека. Потому что, как правило, пытаются манипулировать, уйти от раскрытия своего статуса, поэтому могут попросить у младшего брата или сестры помочиться в баночку или разбавить водой.  

«В городских аптеках в Минске есть такие тесты». Как в домашних условиях выявить у человека наркозависимость? -10

Екатерина Забенько:  
Сколько подводных камней!  

Жанна Истомина:  
Да.  

Читайте также:  

«Волосы поджигают, пальцы отрезают». Сотрудники МВД рассказали, как наркоторговцы могут наказать своих подчинённых  

«Различные тренинги, лекции, фильмогруппы». Как в Беларуси помогают избавиться от зависимости?  

Ольга Абрамович о наркомании: «Необращение, нежелание получить эту помощь приведут к роковым последствиям»  

# Наркотики # общество # Екатерина Забенько # Жанна Истомина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Волосы поджигают, пальцы отрезают». Сотрудники МВД рассказали, как наркоторговцы могут наказать своих подчинённых
09 октября 2022 13:47

«Волосы поджигают, пальцы отрезают». Сотрудники МВД рассказали, как наркоторговцы могут наказать своих подчинённых

Почему мы сейчас живём лучше, чем многие страны Европы? Рассказал сенатор
09 октября 2022 13:31

Почему мы сейчас живём лучше, чем многие страны Европы? Рассказал сенатор

«Различные тренинги, лекции, фильмогруппы». Как в Беларуси помогают избавиться от зависимости?
09 октября 2022 12:55

«Различные тренинги, лекции, фильмогруппы». Как в Беларуси помогают избавиться от зависимости?