«В городских аптеках в Минске есть такие тесты». Как в домашних условиях выявить у человека наркозависимость?

Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Я знаю, Жанна Вячеславовна, что вы принесли тесты сегодня, чтобы показать. Насколько они эффективны? Насколько они могут родителям, которые уже имеют какие-то подозрения, помочь разобраться с ситуацией? Покажите, пожалуйста, нам эти тесты.

Жанна Истомина, заместитель главного врача УЗ «Минского городского клинического наркологического центра»:

Дело в том, что на сегодня список наркотических веществ, которые существуют на рынке в Республике Беларусь, большой. Перед тем, как делать тест, родителю или близкому человеку нужно знать, какой вид наркотического вещества принимает данный человек. Поэтому в первую очередь, наверное, я бы обратилась в нашу централизованную химико-токсикологическую лабораторию. Она у нас находится по адресу: ул. Передовая, 11. Туда обращение может быть анонимным, то есть без всякой постановки на учет, без всякого сообщения в какие-либо органы. Екатерина Забенько:

Люди считают, что мы сейчас придем провериться или заявить о своей проблеме – и нас сразу возьмут и посадят в тюрьму.

Жанна Истомина:

Нет. Человек может даже не называть свою настоящую фамилию. При этом мы не выдадим никаких официальных документов, что в биологическом образце этого человека содержалось вещество или ничего не содержалось. У нас есть тест… Екатерина Забенько:

Это в каждой аптеке можно приобрести? Жанна Истомина:

Я думаю, что да. В городских аптеках в Минске есть такие тесты. Екатерина Забенько:

Какова стоимость?