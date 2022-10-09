«Был друг, который не употреблял около 5 лет и умер». Долго ли живут наркоманы?

Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Юлия, говорят, что бывших наркоманов не бывает. Правда ли это?
Юлия Стоке, социальный работник общественного объединения «Позитивное движение»:
У людей, которые отказываются от употребления… Не знаю, как у Юли, но я живу по принципу: я сегодня не употребляю, но я не знаю, как будет завтра, какой у меня случится стресс, как я на это отреагирую, я не знаю. Но я прикладываю всяческие усилия, работаю над собой, делюсь, прошу помощи или говорю о том, как мне плохо, чтобы этого не случилось. У меня много людей, которые не употребляют 5-10 лет. У меня был друг, который не употреблял около 5 лет и умер.
Екатерина Забенько:
Часто жизненный порог у людей, которые употребляют наркотики, – это 30 лет.
Юлия Стоке:
Одно дело, когда люди употребляют опиумные наркотики, много передозировок, то это будет разный возраст. Сейчас мы берем психоактивные стимуляторы и подростков – они не умирают от передозировок, но случаются необратимые последствия с мозгом. Это же тоже практически смерть, когда люди не могут читать. Я видела мальчика, который перестал разговаривать. Поэтому по-разному.
Екатерина Забенько:
Юля, как вы для себя позиционируете понятия «бывший наркоман», «нынешний», «ремиссия», «отказ навсегда»?
Юлия Павловец, волонтер в международной общественной организации «Право на жизнь»:
Я лично и наша организация позиционируем то, что я не позиционирую себя как бывший наркоман. Я человек, который начал жизнь с чистого листа, и моя жизнь с этого момента в свободе. И каждый человек (даже не наркоман, не алкоголик) растет. Если я не двигаюсь вперед во всех сферах, то я деградирую. Есть люди, которые в сознательном возрасте становятся алкоголиками и наркоманами. Из этого основной момент для меня – невозвращение в прошлое. Это не только какие-то видимые вещи, а это эмоционально неразрешенные проблемы, это ссоры даже какие-то, это неудачная любовь – все что угодно. Если я прихожу на реабилитацию, первая задача: восстановить человека во всех сферах (социальная, духовная, эмоциональная, физическая). Физическая – это не про здоровье больше, а научить человека работать, зарабатывать деньги, трудиться во благо общества.
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