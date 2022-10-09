«Был друг, который не употреблял около 5 лет и умер». Долго ли живут наркоманы?

Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Юлия Стоке, социальный работник общественного объединения «Позитивное движение»:

У людей, которые отказываются от употребления… Не знаю, как у Юли, но я живу по принципу: я сегодня не употребляю, но я не знаю, как будет завтра, какой у меня случится стресс, как я на это отреагирую, я не знаю. Но я прикладываю всяческие усилия, работаю над собой, делюсь, прошу помощи или говорю о том, как мне плохо, чтобы этого не случилось. У меня много людей, которые не употребляют 5-10 лет. У меня был друг, который не употреблял около 5 лет и умер.

Екатерина Забенько:

Часто жизненный порог у людей, которые употребляют наркотики, – это 30 лет.

Юлия Стоке:

Одно дело, когда люди употребляют опиумные наркотики, много передозировок, то это будет разный возраст. Сейчас мы берем психоактивные стимуляторы и подростков – они не умирают от передозировок, но случаются необратимые последствия с мозгом. Это же тоже практически смерть, когда люди не могут читать. Я видела мальчика, который перестал разговаривать. Поэтому по-разному.

Екатерина Забенько:

Юля, как вы для себя позиционируете понятия «бывший наркоман», «нынешний», «ремиссия», «отказ навсегда»?