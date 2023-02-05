«Указание руководства – не показывать». Как на сельхозпредприятии утаили факт гибели почти 30 телят?

Новости Беларуси. Сфера АПК – поле непаханое для правоохранителей. А одна из основных проблем – падеж скота. В 2022 году за сокрытие таких фактов возбудили более 400 уголовных дел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проверки в сельском хозяйстве продолжатся. На одну из таких с работниками прокуратуры отправилась и наша съемочная группа.

Эти кадры удалось сделать на одной из ферм Минского района. Прокурорская проверка нагрянула нежданно. Не нужно иметь диплом зоотехника, чтобы понять – должного ухода за этими коровами нет. Судя по изможденности, уже давно. В хозяйстве более 1 000 голов. Прокуратура дала считанные дни на коренное исправление ситуации. Успеют ли – вопрос. Но результат проверят – факт.

Совсем иная картина в этом хозяйстве. Соломка свежая, корма в изобилии, и, как следствие, надои растут. А летом 2022 года после визита ревизоров чуть ли не все фермерские управленцы здесь получили кто штраф, кто «уголовку». За что? Похоронили без малого 30 телят. Отроду не более 10 дней каждый. О гибели молодняка молчали, по бумагам все живы. «К различным видам ответственности привлечено свыше 7,5 тысячи лиц». Результаты проверок АПК за 2022-й.

Марина Тихонова, заведующая молочно-товарной фермой:

Возможно, была пропущена вакцинация, возможно, была несвоевременно произведена выпойка телят. Тут говорить что-то сложно. Было указание руководства – не показывать весь падеж. Но когда я уже поняла, что очень много, сама пошла в прокуратуру, написала заявление. И было возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесенный безхозяйственностью, уже погасили штрафами. Каждому ответственному свой. И не малый, не в сотнях, а в тысячах рублей. Кому-то дали второй шанс, не увольняя. В числе других с теперь уже запятнанной репутацией уволен и руководитель. Урок усвоили, работу наладили.

Зоя Кульманова, заместитель директора по животноводству молочно-товарного комплекса:

В настоящее время, естественно, у нас кадры подобраны уже. Сделана трехразовая выпойка маленьких телят. Работа организована в две смены. Выпойка телят начинается с шести утра. Исправляет чужие ошибки уже новый состав управленцев хозяйства. Пристальное внимание к АПК – поручение Президента. С ответственных – жесткий спрос, виновным – наказание. Недобросовестным хозяйственникам – от внушительного штрафа до лишения свободы.