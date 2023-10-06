«Я не изменила мечте». Белоруска рассказала, почему стала проводником
Вагонные споры, сменяющиеся за окном пейзажи, звон ложки в граненом стакане. Все то прекрасное, что нас так сильно манило с детства – это путешествие по железной дороге. О дорожной романтике против комфорта и удобств, о том, когда поездка под стук колес и задушевные беседы становится настоящим приключением, и чем все же нас привлекают поезда, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Расскажите нам свою историю. В каком возрасте вам пришла в голову мысль стать проводницей? Я понимаю, что вся романтика красоты внешнего вида вас привлекала, но, может быть, что-то еще?
Елена Якушенко, проводник пассажирского вагона Минского вагонного участка Минского отделения Белорусской железной дороги:
Как и многие девчонки, мы вели детские журналы, в которых была графа: кем я хочу стать. Конечно же, я заполняла: хочу стать бортпроводником. Это цель не менялась. Но со временем, уже когда приобрела семью, появились дети, естественно, я не изменила мечте. Я просто немножко изменила мечту и для себя выбрала безопасный вид деятельности, приземленную работу. Я стала проводником.
Сергей Парчевский:
Скажите, я в обращении ошибся сейчас, можно ли называть людей вашей профессии проводницей или все-таки проводник?
Елена Якушенко:
Проводник.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Правда говорят, что обижаются, если говорят: проводница?
Елена Якушенко:
Нет, не обижаемся, но все-таки «проводник» звучит красивее.
Наталья Надольская:
Лучше более грамотно.