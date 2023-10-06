«Я не изменила мечте». Белоруска рассказала, почему стала проводником

Вагонные споры, сменяющиеся за окном пейзажи, звон ложки в граненом стакане. Все то прекрасное, что нас так сильно манило с детства – это путешествие по железной дороге. О дорожной романтике против комфорта и удобств, о том, когда поездка под стук колес и задушевные беседы становится настоящим приключением, и чем все же нас привлекают поезда, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Расскажите нам свою историю. В каком возрасте вам пришла в голову мысль стать проводницей? Я понимаю, что вся романтика красоты внешнего вида вас привлекала, но, может быть, что-то еще?