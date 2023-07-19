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«Это самое верное решение». Мнение молодежи о возвращении ядерного оружия в Беларусь

19 июля 2023 18:35
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Ядерное оружие в Беларуси. Нужно ли ему возвращаться домой? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Григорий Азаренок, СТВ:
Вы за то, чтобы Беларусь была ядерной державой?

«Это самое верное решение». Мнение молодежи о возвращении ядерного оружия в Беларусь-1

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Конечно, мы должны себя обезопасить. Ввиду нестабильной ситуации в мире это самое верное решение. Тем более это решение принято нашим Президентом. Что тут еще можно обсуждать?

«Это самое верное решение». Мнение молодежи о возвращении ядерного оружия в Беларусь-4

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Важный психологический момент, что у всех есть ядерное оружие, вокруг Беларуси огромное давление, а у нас его не было. Это нужно понимать. Не как оно хранилось, кто его обслуживал – важно понимать, что мы находились в опасности. Была большая угроза. Главное, чтобы оно у нас было, была возможность обезопасить свою страну нанести ответный удар. Тем более мы знаем, что ядерное оружие – это мотивирующий эффект.

Григорий Азаренок:
Никогда не нападали еще на ядерную державу.

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# Национальная безопасность # общество # Григорий Азарёнок # Виктория Павлович # Никита Рачиловский # Фотофакт

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