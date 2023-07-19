«Это самое верное решение». Мнение молодежи о возвращении ядерного оружия в Беларусь

Ядерное оружие в Беларуси. Нужно ли ему возвращаться домой? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Вы за то, чтобы Беларусь была ядерной державой?

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Конечно, мы должны себя обезопасить. Ввиду нестабильной ситуации в мире это самое верное решение. Тем более это решение принято нашим Президентом. Что тут еще можно обсуждать?