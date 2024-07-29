Ведущие предприятия Беларуси проводят экскурсии. Вот какие сферы наиболее востребованы в промышленном туризме

Лето – время открывать для себя что-то новое. За впечатлениями предлагаем отправиться на ведущие фабрики и заводы страны. 10 предприятий концерна «Белгоспищепром» предлагают экскурсионные программы. Об этом и не только поговорили с гостем.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Промышленный туризм в организациях концерна «Белгоспищепром» уже не является чем-то новым. Это уже достаточно апробированная практика общения с потребителем. Хороший отклик мы получаем от них по ходу этих экскурсий. Наши предприятия это в основном кондитерские предприятия. Все 7, которые входят в состав концерна, осуществляют возможность посещения через экскурсионные ознакомительные туры. Это предприятия отдельные (иных отраслей), которые также могут для взрослых предложить экскурсию, которая запомнится не только посещением, но еще и дегустациями. А также это интерактивность и вовлечение людей, которые посещают процесс создания продукта, чтобы показать, с чего все начинается, насколько интересный процесс, что в конечном итоге из этого получается на полке нашего магазина.

Конфеты и шоколад никого не оставляют равнодушными. Наибольший интерес к этой категории продукции у всех.