Вадим Елфимов: «Раскалённой пулей переворачивают в Америке историю в нужном кому-то направлении»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Дональд Трамп, на которого было совершено покушение в Пенсильвании, уже обозначил роль 9 граммов свинца в американской истории.

Позже, уже в своей номинационной речи на съезде Республиканской партии в Милуоки, он четко сказал, обращаясь к однопартийцам: «Я не должен был здесь стоять перед вами! Они надеялись, что я здесь не появлюсь!» Чуть позже он еще раз коснулся темы 9 грамм, только уже под другим углом. «Они считают меня «угрозой для демократии»! Какого черта? Что я такого сделал против демократии? Я уже получил от демократии пулю!» Ну что ж, какова демократия, таковы от нее и дары. А что касается пули, то она ведь не первая и не последняя в американской политике. Почему? А потому что именно раскаленной пулей переворачивают в Америке историю в нужном кому-то направлении.