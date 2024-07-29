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Вадим Елфимов: «Раскалённой пулей переворачивают в Америке историю в нужном кому-то направлении»

29 июля 2024 08:11
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: «Раскалённой пулей переворачивают в Америке историю в нужном кому-то направлении»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Дональд Трамп, на которого было совершено покушение в Пенсильвании, уже обозначил роль 9 граммов свинца в американской истории.

Позже, уже в своей номинационной речи на съезде Республиканской партии в Милуоки, он четко сказал, обращаясь к однопартийцам: «Я не должен был здесь стоять перед вами! Они надеялись, что я здесь не появлюсь!» Чуть позже он еще раз коснулся темы 9 грамм, только уже под другим углом. «Они считают меня «угрозой для демократии»! Какого черта? Что я такого сделал против демократии? Я уже получил от демократии пулю!» Ну что ж, какова демократия, таковы от нее и дары. А что касается пули, то она ведь не первая и не последняя в американской политике. Почему? А потому что именно раскаленной пулей переворачивают в Америке историю в нужном кому-то направлении.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов

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