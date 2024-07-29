С «Сантой» возможно всё! Белоруска из Бреста выиграла 30 000 рублей

Очень, тем более я собираюсь в отпуск! Меня зовут Галина. Я из славного города Брест. Был шок. С удивительной периодичностью я покупала водичку DARIDA. За 30 000 вода в 10 раз вкуснее. Я думаю, что с «Сантой» возможно все! Самое главное – верить. Я очень счастлива, что выиграла этот приз. Играйте и выигрывайте вместе с магазином «Санта»! У вас это получится, как получилось у меня.

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