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С «Сантой» возможно всё! Белоруска из Бреста выиграла 30 000 рублей

29 июля 2024 08:12
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Александр Меженный, ведущий:
Приступим к розыгрышу главных призов нашего 16-го тура. Галина Илларионовна, город Брест, 30 000 – ваши. Это «Санта»! Наши поздравления! Вы рады?

С «Сантой» возможно всё! Белоруска из Бреста выиграла 30 000 рублей-1

Очень, тем более я собираюсь в отпуск! Меня зовут Галина. Я из славного города Брест. Был шок. С удивительной периодичностью я покупала водичку DARIDA. За 30 000 вода в 10 раз вкуснее. Я думаю, что с «Сантой» возможно все! Самое главное – верить. Я очень счастлива, что выиграла этот приз. Играйте и выигрывайте вместе с магазином «Санта»! У вас это получится, как получилось у меня.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Александр Меженный

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