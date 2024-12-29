Ведущая СТВ работает не под своим именем! Из артистов балета – на телеэкран! Эксклюзивное интервью
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Ольга Бурлакова и Александр Меженный.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Белорусская актриса – и телевидение. Как ты пришла в телевидение?
Сколько лет Ольга Бурлакова работает на ТВ и почему решила стать актрисой?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Я попробовала свои силы на радио. Как в различных историях рассказывают, что подруга очень хотела работать на радио, услышала о кастинге. Ей было неловко идти одной. Она говорит: Оль, пошли со мной, просто побудешь, поддержишь. Или сама попробуешь ради интереса. Я только-только начинала свою карьеру в театре. И я за компанию пошла. Ее не взяли, а меня взяли. Там были замечательные люди, профессионалы, которые ходили вокруг, за стекло, смотрели и периодически говорили примерно одно и то же: Оля, все хорошо, но надо, чтобы тебя видели, тебе в кадр надо! И в какой-то момент сообщили, что на СТВ проходит кастинг на «Утро». Я не верила.
Александр Осенко:
Сколько лет ты на телевидении?
Ольга Бурлакова:
Почти 20 лет! 19.
Александр Осенко:
А кино?
Ольга Бурлакова:
Почти столько же, сколько на телевидении.
Александр Осенко:
Продолжаешь сниматься где-то? Приглашают?
Ольга Бурлакова:
Сейчас – нет. Сейчас у меня перерыв, переломный момент жизни, когда я побыла между небом и землей, между двумя странами. Когда живешь на две страны – это именно между. Ты ни там не живешь, ни здесь. Естественно, творить и в полной мере заниматься своей карьерой невозможно. Надо быть на месте. Я сейчас надеюсь, что все вернется. И очень приятно, что в нашем государстве сейчас такая правильная политика, в том числе обращают внимание и на кинематограф, который объединяет людей. Это очень приятно.
Александр Осенко:
Почему актриса?
Ольга Бурлакова:
Родилась такой. Мое твердое убеждение, что артистами и актерами все-таки рождаются. Дальше ты уже шлифуешь свое мастерство, оттачиваешь. Естественно, высшее образование, практика в театре, на различных сценах.
Как Александр Меженный пришел работать на СТВ?
Александр Осенко:
А ты как пришел на телевидение?
Александр Меженный, ведущий:
Я пришел в 2005 году! Проект «Звездный дилижанс» нашего телеканала – это была первая «Фабрика звезд» на нашем пространстве. Стартанул именно в 2005 году. Потом у нас примерно в 2008-м вышла «Танцплощадка» в рамках «Утро. Студия хорошего настроения». Я еще не появлялся в кадре в качестве ведущего, но я вел рубрику «Танцплощадка» года два. А 2010 год был какой-то эпохальный. Меня изначально пригласили выступить в качестве ведущего новогоднего проекта «ХОРоШОУ». Это был Новый год с 2010 на 2011-й. Тогда же я прошел кастинг и стал ведущим передачи «Утренняя почта» на РТР-Беларусь. И там сразу же предложили выступить в качестве ведущего «Утро. Студия хорошего настроения».
Ольга Бурлакова – это ненастоящее имя!
Александр Меженный:
Оля – это ее ненастоящее имя.
Александр Осенко:
А настоящее какое?
Ольга Бурлакова:
Олимпиада! Бабушку звали Олимпиада. Меня назвали в честь нее. А потом, когда мамина сестра сказала: ну, как-то несовременно, сейчас всех называют Ольга. И записали – Ольга.
Мы дружим не только в кадре! О работе ведущими
Александр Осенко:
Как вы сейчас оцениваете свою работу? Мне важна разумная критика. Я не хочу находиться в теплой ванне.
Александр Меженный:
Всегда интересно посмотреть и понаблюдать за процессами, которые рождаются с пылу с жару. Можно как угодно относиться к импровизации, предвзято либо нет. Но если ты видишь, что действительно каике-то моменты происходят здесь и сейчас, вживую и они больше не повторятся никогда, это как творчество. Поэтому мне кажется, что в таком формате мы действительно новое и лучшее утро нашей страны, потому что, потому что мы рождаем эти экспромты просто сходу.
Ольга Бурлакова:
Согласна. У нас эксклюзивное утро, такого нет. Это 100 %. И у нас есть одно большое преимущество. Мало того, что все идет от души и от нас, то, что мы рождаем там. Иногда что-то удачное, иногда, может быть, не очень. Но это все от души. И самое главное преимущество – это, конечно, большая благодарность и вам, что у нас сохранился этот костяк, коллектив, эта семья. Я ни на одной другой программе не знаю такого примера, как у нас, когда работает человек 15-20 лет. И мы вместе, мы дружим не только в кадре.
Почему в новогоднюю ночь нужно обязательно включить кнопку СТВ?
Ольга Бурлакова:
Наша новогодняя ночь – это прям настоящий музыкальный фильм. Еще и фильм-караоке. Мы всем настоятельно рекомендуем включаем кнопку СТВ в новогоднюю ночь, потому что можно будет и петь, и танцевать, наслаждаться симпатичными лицами.
Александр Осенко:
Смотрите СТВ в новогоднюю ночь!
Новогодний тост от генерального директора СТВ и ведущих
Ольга Бурлакова:
Мне очень нравится глагол «делать». Чтобы любить, сохранять любовь, надо делать. Чтобы строить и созидать, надо делать. Чтобы жить, нужно что-то делать. И не так важно делать все что хочется, что любишь. Гораздо важнее любить все, что ты делаешь. Давайте любить все, что нас окружает и все, что мы делаем! И тогда все у нас получится.
Александр Меженный:
Я хочу сказать, главное слово для меня 2024-2025 – это любовь. Все, что мы делаем, делаем с любовью – и тогда все будет хорошо!
Ольга Бурлакова:
Так поднимем же эти прекрасные яблоки за то, чтобы у каждого белоруса на столе были вот такие блюда.
Александр Осенко:
Чтобы был стол гораздо лучше, чем у нас. Чтобы у нас прежде всего был мир и мы ценили этот хрупкий мир в нашей стране! Потому что время выбрало нас! С Новым годом!