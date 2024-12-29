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Муж-иностранец влюбился в Беларусь и решил переехать сюда жить – эксклюзив от Ольги Бурлаковой

29 декабря 2024 07:16
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Ольга Бурлакова и Александр Меженный.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Некоторые рвутся уехать насовсем.

Муж-иностранец влюбился в Беларусь и решил переехать сюда жить – эксклюзив от Ольги Бурлаковой-2

Ольга Бурлакова, ведущая:
Когда ты уже знаешь, с чем сравнить. Тепло для человека… Мы же не растения, мы же все-таки люди, и нам нужно гораздо больше для счастья, для гармонии. Душа, эта атмосфера.

Александр Осенко:
Сколько времени в процентном соотношении проводишь там и здесь?

Ольга Бурлакова:
70 % – в Беларуси. И это только начало. Я возвращаюсь! Это эксклюзив.

Муж-иностранец влюбился в Беларусь и решил переехать сюда жить – эксклюзив от Ольги Бурлаковой-4

Александр Осенко:
Это сила телевидения!

Ольга Бурлакова:
Да! Это любовь к телевидению, любовь к тому делу, что ты делаешь. И любовь к людям, с которыми ты рядом, с которыми ты работаешь.

Я на самом деле хотела поделиться эксклюзивом в вашей программе. Об этом почти никто не знает – только мои близкие люди. Не просто я возвращаюсь на родину, а я еще с собой привожу прекрасного человека – моего супруга. Я думаю, для многих это показатель того, насколько классно в нашей стране. Человек, который практически всю жизнь прожил в Европе, в таком восторге! Я вообще без шутки называю его патриотом Беларуси. Он обожает нашу страну!

# Телевидение # Иностранцы в Беларуси # Белорусы за границей # Интервью # Александр Осенко # Ольга Бурлакова

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