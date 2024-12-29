Муж-иностранец влюбился в Беларусь и решил переехать сюда жить – эксклюзив от Ольги Бурлаковой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Ольга Бурлакова и Александр Меженный.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Когда ты уже знаешь, с чем сравнить. Тепло для человека… Мы же не растения, мы же все-таки люди, и нам нужно гораздо больше для счастья, для гармонии. Душа, эта атмосфера.

Александр Осенко:

Сколько времени в процентном соотношении проводишь там и здесь?

Ольга Бурлакова:

70 % – в Беларуси. И это только начало. Я возвращаюсь! Это эксклюзив.