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Лукашенко оказывает очень большую поддержку ТРК Беларуси – гендиректор СТВ приоткрыл тайну

29 декабря 2024 07:15
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Ольга Бурлакова и Александр Меженный.

Лукашенко оказывает очень большую поддержку ТРК Беларуси – гендиректор СТВ приоткрыл тайну-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Раскрою маленькую тайну. Глава государства оказывает очень большую поддержку телерадиокомпаниям. «Мы обсуждали снятие сериалов именно национальными средствами массовой информации». Я так полагаю, я могу вам предложить поучаствовать в этом?

Ольга Бурлакова, ведущая:
Я могу поучаствовать со всех сторон. И как профессиональная актриса, и как профессиональный телепродюссер. Я как раз училась, моя специфика – по телепроектам, телевизионным сериалам.

Александр Осенко:
Заметано! Мы это запишем, положим под елочку желание, чтобы СТВ попробовало еще этот жанр.

# СМИ Беларуси # Телевидение # Александр Осенко # Ольга Бурлакова

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