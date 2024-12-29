Лукашенко оказывает очень большую поддержку ТРК Беларуси – гендиректор СТВ приоткрыл тайну

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Ольга Бурлакова и Александр Меженный.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Раскрою маленькую тайну. Глава государства оказывает очень большую поддержку телерадиокомпаниям. «Мы обсуждали снятие сериалов именно национальными средствами массовой информации». Я так полагаю, я могу вам предложить поучаствовать в этом?

Ольга Бурлакова, ведущая:

Я могу поучаствовать со всех сторон. И как профессиональная актриса, и как профессиональный телепродюссер. Я как раз училась, моя специфика – по телепроектам, телевизионным сериалам.

Александр Осенко:

Заметано! Мы это запишем, положим под елочку желание, чтобы СТВ попробовало еще этот жанр.