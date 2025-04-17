Дети войны – в городской ратуше состоялась встреча с малолетними узниками фашистских концлагерей

О подвиге советского народа в Великой Отечественной войне говорили сегодня, 17 апреля, также в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
О подвиге советского народа в Великой Отечественной войне говорили сегодня, 17 апреля, также в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На встречу пригласили бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Гости делились с молодежью своими воспоминаниями о тех ужасах и тяготах, которые им пришлось пережить. С каждым годом открываются новые факты о войне. Генпрокуратура ведет расследование по делу о геноциде белорусского народа. И сегодня необходимо сохранить память о подвигах наших предков и передать ее будущим поколениям. Так, к 9 Мая выйдет уникальное печатное издание «Наследники Победы о подвигах победителей». На страницах книги будут собраны материалы журналистов, которые писали о героях войны.
Владимир Ландер, председатель Минской городской организации ветеранов журналистики:
В этой книге будут очерки, авторы которых люди, родившиеся под бомбежками, в землянках, в разрушенных городах, в разрушенных сожженных деревнях. Это люди, которые нам с вами принесли эту настоящую информацию.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тот, кто не знает, не помнит свою историю – не имеет будущего. Для нас это неприемлемо, поэтому мы сегодня проводим эти торжественные мероприятия. Поэтому у нас 9 Мая – священный для каждого белоруса, гражданина Республики Беларусь праздник. Поэтому День Независимости, наш День республики, День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Потому что независимость, суверенитет – не просто декларация, а это реальные вещи. Тогда наши предки, в годы Великой Отечественной войны, фактически отстояли наше право жить на этой земле и жить так, как мы считаем нужным.
Участники мероприятия также могли посетить интерактивную выставку «Женщины Великой Победы», расположенную в фойе ратуши.