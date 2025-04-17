Дети войны – в городской ратуше состоялась встреча с малолетними узниками фашистских концлагерей

О подвиге советского народа в Великой Отечественной войне говорили сегодня, 17 апреля, также в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На встречу пригласили бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Гости делились с молодежью своими воспоминаниями о тех ужасах и тяготах, которые им пришлось пережить. С каждым годом открываются новые факты о войне. Генпрокуратура ведет расследование по делу о геноциде белорусского народа. И сегодня необходимо сохранить память о подвигах наших предков и передать ее будущим поколениям. Так, к 9 Мая выйдет уникальное печатное издание «Наследники Победы о подвигах победителей». На страницах книги будут собраны материалы журналистов, которые писали о героях войны.

Владимир Ландер, председатель Минской городской организации ветеранов журналистики:

В этой книге будут очерки, авторы которых люди, родившиеся под бомбежками, в землянках, в разрушенных городах, в разрушенных сожженных деревнях. Это люди, которые нам с вами принесли эту настоящую информацию.