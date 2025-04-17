Заброшенные участки планируют переводить в земли лесного фонда – Госкомимущество

Этот четверг стал большим кадровым днем во внутренней политике. Виталия Неверу глава государства назначил председателем Госкомитета по имуществу. Константин Бурак отныне помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, Президент дал согласие на назначения целого ряда руководителей в местной вертикали власти, топ-менеджменте предприятий и министерств. Новые персоналии и в белорусским дипкорпусе. А вот из Гродно в Минск переезжает замгубернатора Виталий Невера. Управленец займет кресло замглавы Администрации Президента Дмитрия Матусевича. Без руководителя Госкомимущество с 27 марта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не собираюсь говорить о ценности земель, земельных участков, учета жилья. По-моему, ты как-то касался работы Госкомимущества? Виталий Невера, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Да, в частности по роду своей деятельности и занимаюсь вопросами распоряжения имуществом, акционированием, скажем так, владельческим надзором, как и на участке облисполкома, так и когда был на уровне Лидского района. – Как-то у нас: госимущество, ну, есть госимущество, как бухгалтерия какая-то, не звучало, но это и правительства вина, и наша в том числе. Госимущество есть госимущество – все у него, все на учете.

– Во всех странах ключевой орган.

– Так я и говорю, поэтому нам надо здесь работать ближе, теснее и помогать. Мы это будем делать. Только говори, что надо сделать.

Имидж и весомость ведомства новый руководитель собирается поднять за счет цифровизации, оптимизации процессов оформления. Необходимо оценить состояние всех земель, навести порядок на селе и при этом бережно отнестись к имущественным правам на хату батьков.