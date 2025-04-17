Заброшенные участки планируют переводить в земли лесного фонда – Госкомимущество

Этот четверг стал большим кадровым днем во внутренней политике. Виталия Неверу глава государства назначил председателем Госкомитета по имуществу. Константин Бурак отныне помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, Президент дал согласие на назначения целого ряда руководителей в местной вертикали власти, топ-менеджменте предприятий и министерств. Новые персоналии и в белорусским дипкорпусе.
А вот из Гродно в Минск переезжает замгубернатора Виталий Невера. Управленец займет кресло замглавы Администрации Президента Дмитрия Матусевича. Без руководителя Госкомимущество с 27 марта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не собираюсь говорить о ценности земель, земельных участков, учета жилья. По-моему, ты как-то касался работы Госкомимущества?
Виталий Невера, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Да, в частности по роду своей деятельности и занимаюсь вопросами распоряжения имуществом, акционированием, скажем так, владельческим надзором, как и на участке облисполкома, так и когда был на уровне Лидского района.
– Как-то у нас: госимущество, ну, есть госимущество, как бухгалтерия какая-то, не звучало, но это и правительства вина, и наша в том числе. Госимущество есть госимущество – все у него, все на учете.
– Во всех странах ключевой орган.
– Так я и говорю, поэтому нам надо здесь работать ближе, теснее и помогать. Мы это будем делать. Только говори, что надо сделать.
Имидж и весомость ведомства новый руководитель собирается поднять за счет цифровизации, оптимизации процессов оформления. Необходимо оценить состояние всех земель, навести порядок на селе и при этом бережно отнестись к имущественным правам на хату батьков.
Виталий Невера:
Многие участки земли, которые не обрабатываются или за это время поросли растительностью, по поручению главы государства инвентаризируются и переводятся либо в земли лесного фонда. То есть идут переводы земли и наведение порядка. Поэтому уже на этом этапе главой государства обозначены все приоритеты. Идет очень кропотливая работа со стороны именно сельисполкомов по установлению всех родственников, каких-либо связей, чтобы не ущемить в первую очередь гражданина в его правах.
Лукашенко объявил о новых кадровых назначениях в местной вертикали власти.