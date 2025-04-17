Правительством внесены изменения в систему ценового регулирования
Здоровая конкуренция и отказ от экспорта. Правительством внесены изменения в систему ценового регулирования. Это позволит отечественным производителям увеличить предельные максимальные отпускные и розничные цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это касается стоимости свежего картофеля, за исключением мытого, капусты белокочанной свежей, не включая ранней, и лука репчатого, за исключением красного и белого. Также изменения коснулись максимальных надбавок на производимые в стране запасные части к легковым автомобилям.
Новые правила позволят сохранить продукцию на полках магазинов, не допуская незаконного вывоза из страны, а также обеспечат производителям здоровый уровень конкуренции. Для потребителей новшества означают одно – в ассортименте всегда будет свежий и качественный товар.
Дарья Полозкова, представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Правительством приняты оперативные меры по решению ситуации, которая возникла в связи диспаритетом цен с другими странами. Также Министерством сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомами подтверждено, что в стабилизационных фондах имеются достаточные запасы картофеля и других овощей для обеспечения внутреннего рынка.
Новые правила – симметричная мера реагирования на обстановку по наличию так называемого «борщевого набора». Так, недавно белорусы жаловались на дефицит картофеля. Принятые изменения в постановлении помогли оперативно решить вопрос. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит рейды в магазинах по всей стране.
– Картошка очень хорошая. Я в прошлый раз тоже купила такой, очень хороший. И вкусный, и хороший.
– По размеру крупная. И мытая, не мытая, упакованная, не упакованная – всякая. Базовое все есть. Даже капуста. Капусты еще недавно не было, а уже есть.
– Никакой не гнилой, не помятый. Самое главное, его достаточно.
– Цены обычные, как во всех других магазинах. Меня все устраивает.
Изменения системы ценового регулирования вступили в силу с 17 апреля. Главная задача таких мер – обеспечить потребителей достаточным количеством овощей хорошего качества.