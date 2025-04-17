Здоровая конкуренция и отказ от экспорта. Правительством внесены изменения в систему ценового регулирования. Это позволит отечественным производителям увеличить предельные максимальные отпускные и розничные цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это касается стоимости свежего картофеля, за исключением мытого, капусты белокочанной свежей, не включая ранней, и лука репчатого, за исключением красного и белого. Также изменения коснулись максимальных надбавок на производимые в стране запасные части к легковым автомобилям.

Новые правила позволят сохранить продукцию на полках магазинов, не допуская незаконного вывоза из страны, а также обеспечат производителям здоровый уровень конкуренции. Для потребителей новшества означают одно – в ассортименте всегда будет свежий и качественный товар.