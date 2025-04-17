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Во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников и ветеранов МЧС

17 апреля 2025 18:14
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Те, кто спасает и оберегает жизни людей ежедневно, стали гостями Дворца Независимости. Архитектурная жемчужина Беларуси распахнула свои двери для сотрудников и ветеранов МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников и ветеранов МЧС-2

Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Гостей, а это более 100 человек, провели по залам, где вершится история, проходят важные переговоры, совещания, международные встречи и церемонии вручения государственных наград. Впечатления дополнили рассказы о том, как создавался этот знаковый объект. Конечно, не обошлось без фотоснимков на память.

Во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников и ветеранов МЧС-4

Федор Саганович, ветеран МЧС Беларуси:
Мы первый раз здесь. Это приятно, мы же знаем, сколько здесь делегаций, но нам побывать – это большая честь. Спасибо нашему руководству МЧС, что нас пригласили сюда. Мы вообще в восторге. 29 лет работал в Минском областном управлении и еще 14 лет в добровольном пожарном обществе, то есть я работал всю жизнь с огоньком. 

Во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников и ветеранов МЧС-6

Вячеслав Шелег, председатель Минского областного отделения БОО «Спасатель»:
Смотрю и вспоминаю кадры инаугурации нашего Президента, и невольно как-то начинаешь вникать в то, что здесь происходило. И мы недавно написали в книгу отзывов, что мы за Беларусь и никогда ее не отдадим никому.

Во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников и ветеранов МЧС-8

Сергей Вильчик, ветеран МЧС Беларуси:
Это здорово. Это наш символ, что должно быть в нашей республике, чем мы будем гордиться. Поэтому оказаться здесь – это гордость.

Во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников и ветеранов МЧС-10

Такие экскурсии уже стали доброй традицией. Гостями Дворца Независимости были дипломаты, ученые, военные, музыканты, спортсмены, многодетные матери, талантливые школьники и учащиеся вузов. И количество желающих посетить главную политическую площадку страны только растет.

# МЧС Беларуси

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