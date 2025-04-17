Во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников и ветеранов МЧС

Те, кто спасает и оберегает жизни людей ежедневно, стали гостями Дворца Независимости. Архитектурная жемчужина Беларуси распахнула свои двери для сотрудников и ветеранов МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Гостей, а это более 100 человек, провели по залам, где вершится история, проходят важные переговоры, совещания, международные встречи и церемонии вручения государственных наград. Впечатления дополнили рассказы о том, как создавался этот знаковый объект. Конечно, не обошлось без фотоснимков на память.

Федор Саганович, ветеран МЧС Беларуси:

Мы первый раз здесь. Это приятно, мы же знаем, сколько здесь делегаций, но нам побывать – это большая честь. Спасибо нашему руководству МЧС, что нас пригласили сюда. Мы вообще в восторге. 29 лет работал в Минском областном управлении и еще 14 лет в добровольном пожарном обществе, то есть я работал всю жизнь с огоньком.

Вячеслав Шелег, председатель Минского областного отделения БОО «Спасатель»:

Смотрю и вспоминаю кадры инаугурации нашего Президента, и невольно как-то начинаешь вникать в то, что здесь происходило. И мы недавно написали в книгу отзывов, что мы за Беларусь и никогда ее не отдадим никому.

Сергей Вильчик, ветеран МЧС Беларуси:

Это здорово. Это наш символ, что должно быть в нашей республике, чем мы будем гордиться. Поэтому оказаться здесь – это гордость.