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Сюзанна Володько – бронзовый призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике

17 апреля 2025 18:18
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Сюзанна Володько – бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Кишиневе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 71 килограмма наша спортсменка в рывке показала пятый результат, зафиксировав груз в 102 килограмма. В толчке белоруска оказалась в числе лучших и подняла снаряд весом 134 килограмма, став тем самым обладательницей малого серебра в этом упражнении. По сумме двоеборья Сюзанна оказалась третьей и принесла отечественной команде итоговую бронзовую медаль.

# Тяжелая атлетика

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