Сюзанна Володько – бронзовый призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике

Сюзанна Володько – бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Кишиневе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 71 килограмма наша спортсменка в рывке показала пятый результат, зафиксировав груз в 102 килограмма. В толчке белоруска оказалась в числе лучших и подняла снаряд весом 134 килограмма, став тем самым обладательницей малого серебра в этом упражнении. По сумме двоеборья Сюзанна оказалась третьей и принесла отечественной команде итоговую бронзовую медаль.