Вечер открывают белоруски – в Казани проходит финал конкурса красоты стран БРИКС

И к самому красивому международному событию. В Казани проходит первый международный конкурс среди мисс и миссис стран БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь принимает участие в международном конкурсе красоты стран БРИКС.

Это шоу как раз отличается от аналогичных тем, что в нем принимают участие девушки и женщины в разных номинациях. Нет привычного дефиле в купальниках, а на первом месте стоит внутренняя красота и традиционные ценности. Первый в истории конкурс красоты стран БРИКС! В Казани за корону борются участницы из 17 государств.

Безусловно, такая концепция заинтересовала и белорусских моделей, чтобы представлять нашу страну на престижном бьюти-форуме. Туда отправились сразу три наши грации. Всего конкурс красоты БРИКС объединил 51 участницу из 17 стран. Сегодня, 7 марта, – самый ответственный и волнительный этап – финал. Что покажут на сцене и какая атмосфера царит за кулисами? Из столицы красоты БРИКС – репортаж Ольги Наумовой.

Ольга Наумова, корреспондент:

В Казани этим вечером завершается первый конкурс красоты БРИКС. На сцене самого масштабного выставочного комплекса Татарстана участницы из 17 государств демонстрируют наряды. Вниманию гостей выходы в вечерних платьях, образах, которые передают национальный колорит их стран. Площадкой для главных церемоний конкурса красоты стал комплекс «Казань Экспо». Открывать вечер выпал жребий участницам из Беларуси.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Думаю, что все насладятся красотой, обрадуются в преддверии такого праздника, и не только мужчины, но, наверное, и женская половина. Ну и, конечно, хочется занять какое-то достойное место. У нас в Беларуси традиционно очень правильно и по-хорошему относятся к женской красоте и вообще, белорусские женщины не только красивые, это для меня как для белоруса аксиома.

Финал конкурса красоты БРИКС – это настоящее шоу, которое готовили больше месяца. Сцену строили с нуля. Экраны, свет, звук и даже элементы дополненной реальности, которые просто парят в воздухе, погружают зрителей в атмосферу незабываемого вечера. Нашим миром правит любовь – Ольга Бузова выразила поддержку белорускам на конкурсе красоты стран БРИКС.