Гигин – о Каризне: он уходит в тот великий пантеон гениев, которые прославляли белорусскую литературу

В Доме литератора сегодня, 7 марта, прощались с человеком, чей голос навсегда вплетен в судьбу нашей страны. 5 марта ушел из жизни народный поэт Беларуси, член Союза писателей и один из авторов Государственного гимна – Владимир Каризна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему было 87 лет.

Вклад Владимира Каризны в духовное и культурное наследие страны отмечен знаковыми наградами. В 2024 году он стал народным поэтом Беларуси благодаря своим литературным трудам. А его работа над текстом Государственного гимна была отмечена орденом Франциска Скорины. Память о Владимире Каризне будет продолжать жить в каждой написанной строчке.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Безусловно, он уходит в тот великий пантеон наших гениев, наших песняров, которые прославляли белорусскую литературу. Долг Национальной библиотеки – сделать все, чтобы эта память сохранялась. Мы проводим и читательские конференции, и круглые столы. И безусловно, сейчас нужно сделать все, чтобы осмыслить творческое наследие Владимира Ивановича и сделать так, чтобы оно было передано следующему поколению.

Награды и ордена оседают на музейных витринах. Но есть то, что времени не принадлежит – это слово, сказанное от сердца. Владимир Каризна ушел, но оставил нам больше, чем стихи. Гимн, который объединяет, песни, которые согревают. И образ синеокой Беларуси, который теперь не померкнет никогда.