Прямой эфир

Нашим миром правит любовь – Ольга Бузова выразила поддержку белорускам на конкурсе красоты стран БРИКС

07 марта 2026 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

И к самому красивому международному событию. В Казани проходит первый международный конкурс среди мисс и миссис стран БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечер открывают белоруски – в Казани проходит финал конкурса красоты стран БРИКС.

Нашим миром правит любовь – Ольга Бузова выразила поддержку белорускам на конкурсе красоты стран БРИКС-2

Ольга Бузова, певица (Россия):
Беларусь всегда может рассчитывать на мою поддержку, как было на «Интервидении», я болела за Россию и за Беларусь. Мы, русские и белорусские женщины, на скаку коня остановим и в горящую избу войдем, чтобы помочь другим людям. И поедем за любимым хоть на край света. Это то, что объединяет белорусских и русских женщин. И такие вот правильные, наверное, ценности: нашим миром правит любовь – и это самое главное.

# Ольга Бузова # Конкурс красоты # БРИКС

Другие новости рубрики

Все новости
Вечер открывают белоруски – в Казани проходит финал конкурса красоты стран БРИКС
07 марта 2026 17:28

Вечер открывают белоруски – в Казани проходит финал конкурса красоты стран БРИКС

Гигин – о Каризне: он уходит в тот великий пантеон гениев, которые прославляли белорусскую литературу
07 марта 2026 17:18

Гигин – о Каризне: он уходит в тот великий пантеон гениев, которые прославляли белорусскую литературу

В Доме литератора прошла церемония прощания с народным поэтом Беларуси Владимиром Каризной
07 марта 2026 17:18

В Доме литератора прошла церемония прощания с народным поэтом Беларуси Владимиром Каризной