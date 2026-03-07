Нашим миром правит любовь – Ольга Бузова выразила поддержку белорускам на конкурсе красоты стран БРИКС

Ольга Бузова, певица (Россия):

Беларусь всегда может рассчитывать на мою поддержку, как было на «Интервидении», я болела за Россию и за Беларусь. Мы, русские и белорусские женщины, на скаку коня остановим и в горящую избу войдем, чтобы помочь другим людям. И поедем за любимым хоть на край света. Это то, что объединяет белорусских и русских женщин. И такие вот правильные, наверное, ценности: нашим миром правит любовь – и это самое главное.