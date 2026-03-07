В Доме литератора прошла церемония прощания с народным поэтом Беларуси Владимиром Каризной
В Доме литератора сегодня, 7 марта, прощались с человеком, чей голос навсегда вплетен в судьбу нашей страны. 5 марта ушел из жизни народный поэт Беларуси, член Союза писателей и один из авторов Государственного гимна – Владимир Каризна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему было 87 лет.
Отдать дань памяти талантливому поэту пришли коллеги, поклонники его творчества и государственные деятели. Сегодняшние встречи – это не просто прощание, а возможность вспомнить весь масштаб его наследия и влияние на культурную жизнь страны.
Первый народный поэт суверенной Беларуси. В истории Владимир Каризна останется человеком, который написал слова одного из главных символов независимой Беларуси. Каждая строчка Государственного гимна пропитана любовью к родной земле – именно эта искренность сделала текст бессмертным.
В 2002-м, когда был объявлен конкурс на его создание, мэтр не решался взяться за перо – слишком высокой казалась ответственность. Уговорили коллеги. И Владимир Каризна согласился. Он стремился сделать текст емким, теплым и в то же время пронзительно лиричным.
Гигин – о Каризне: он уходит в тот великий пантеон гениев, которые прославляли белорусскую литературу.
Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:
Пайшоў з жыцця чалавек, які з'яўляецца сааўтарам слоў Дзяржаўнага гімна Рэспублікi Беларусь. Таго гімна, які прыняты ў час суверэннай прэзiдэнцкай краiны Рэспублікі Беларусь. З біаграфіей Уладзіміра Іваныча звязана яго паэтычная і публіцистычная дзейнасць, і ен вельмі часта выступаў з вершамі, якія былі скiраваны на захаванне міра ва ўсім свеце.
Корни творчества Владимира Каризны – в народной песне. Любовь к фольклору ему привила семья. Поэт считал, что именно в народных мотивах живет белорусская душа. Умение прикоснуться к ней и есть настоящий талант. Поэту удалось это в полной мере. Именно он впервые увидел и описал, какого цвета глаза у нашей страны. «Беларусь синеокая» – этот поэтический образ, найденный им, стал вторым именем нашей Родины.
Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Это один из столпов современной белорусской литературы. Безусловно, это человек, который всегда отличался огромной любовью к нашей стране. Он был действительно настоящим патриотом, и через свое творчество он пытался донести эти высокие мысли как можно большему количеству людей.
И, безусловно, то наследие, которое он оставил после себя, оно будет незыблемым для всех нас. И, конечно же, мы должны быть достойны трудов и памяти этого великого человека.
Творческое наследие Владимира Каризны огромно. Его перу принадлежит более 200 песенных текстов. Лирика поэта настолько мелодична, что сама просилась на музыку. Сегодня эти песни – золотой фонд белорусской эстрады: их исполняли и исполняют легендарные ансамбли «Песняры», «Сябры» и «Верасы».
Прощание с Владимиром Каризной прошло в Доме литератора.