В Доме литератора прошла церемония прощания с народным поэтом Беларуси Владимиром Каризной

В Доме литератора сегодня, 7 марта, прощались с человеком, чей голос навсегда вплетен в судьбу нашей страны. 5 марта ушел из жизни народный поэт Беларуси, член Союза писателей и один из авторов Государственного гимна – Владимир Каризна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему было 87 лет. Отдать дань памяти талантливому поэту пришли коллеги, поклонники его творчества и государственные деятели. Сегодняшние встречи – это не просто прощание, а возможность вспомнить весь масштаб его наследия и влияние на культурную жизнь страны.

Первый народный поэт суверенной Беларуси. В истории Владимир Каризна останется человеком, который написал слова одного из главных символов независимой Беларуси. Каждая строчка Государственного гимна пропитана любовью к родной земле – именно эта искренность сделала текст бессмертным. В 2002-м, когда был объявлен конкурс на его создание, мэтр не решался взяться за перо – слишком высокой казалась ответственность. Уговорили коллеги. И Владимир Каризна согласился. Он стремился сделать текст емким, теплым и в то же время пронзительно лиричным. Гигин – о Каризне: он уходит в тот великий пантеон гениев, которые прославляли белорусскую литературу.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:

Пайшоў з жыцця чалавек, які з'яўляецца сааўтарам слоў Дзяржаўнага гімна Рэспублікi Беларусь. Таго гімна, які прыняты ў час суверэннай прэзiдэнцкай краiны Рэспублікі Беларусь. З біаграфіей Уладзіміра Іваныча звязана яго паэтычная і публіцистычная дзейнасць, і ен вельмі часта выступаў з вершамі, якія былі скiраваны на захаванне міра ва ўсім свеце. Корни творчества Владимира Каризны – в народной песне. Любовь к фольклору ему привила семья. Поэт считал, что именно в народных мотивах живет белорусская душа. Умение прикоснуться к ней и есть настоящий талант. Поэту удалось это в полной мере. Именно он впервые увидел и описал, какого цвета глаза у нашей страны. «Беларусь синеокая» – этот поэтический образ, найденный им, стал вторым именем нашей Родины.