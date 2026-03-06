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Первый в истории конкурс красоты стран БРИКС! В Казани за корону борются участницы из 17 государств

06 марта 2026 17:55
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Красота белорусских женщин – один из ярчайших брендов страны. И наши соотечественницы часто и заслуженно побеждают на международных конкурсах. Возможности проявить себя расширяются. В эти дни Казань фактически стала столицей красоты БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь проходит первый в истории конкурс, который объединил 51 конкурсантку из 17 стран, в том числе и представительниц Беларуси.

Беларусь принимает участие в международном конкурсе красоты стран БРИКС

У этого проекта есть свои особенности. Например, организаторы отказались от привычного этапа дефиле в купальниках – конкурс проходит в Рамадан и позиционируется как праздник традиционных ценностей и внутренней красоты. Победительницы получат особенные короны – их создали специально для конкурса и украсили драгоценными камнями, добытыми в странах БРИКС.

Что происходит на площадке конкурса и как проходят конкурсные дни – узнаем прямо сейчас. На прямой связи со студией – наш корреспондент Ольга Наумова.

Первый в истории конкурс красоты стран БРИКС! В Казани за корону борются участницы из 17 государств-2

Ольга Наумова, корреспондент:
Столица Татарстана принимает первый в истории конкурс красоты БРИКС. Сюда приехали претендентки на корону из 17 государств, и впервые победительниц определят сразу в трех номинациях: маленькая мисс, мисс и миссис. Эта особенность конкурса подчеркивает его масштаб. Беларусь представляют титулованные воспитанницы Национальной школы красоты: Алия Короткая, Бажена Линкевич и Изабелла Новикова. Программа у всех участниц расписана по часам.

Первый в истории конкурс красоты стран БРИКС! В Казани за корону борются участницы из 17 государств-4

Этот день на конкурсе посвящен доброй миссии: утром участницы и звездные гости проекта приехали в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани. Здесь встретились с юными пациентами с непростыми диагнозами: знакомились, общались, делали фото, вручали подарки. У каждого было время поразмышлять об истинной красоте человека.

Первый в истории конкурс красоты стран БРИКС! В Казани за корону борются участницы из 17 государств-6

Божена Линкевич, участница конкурса красоты BRICS (Беларусь): 
Такие проекты, как конкурсы красоты, – это замечательная платформа для реализации больших социально важных проектов, помощи детям, также бездомным, животным.

Первый в истории конкурс красоты стран БРИКС! В Казани за корону борются участницы из 17 государств-8

Шарифа Нассака, участница конкурса красоты BRICS (Уганда):
Конкурс проходит замечательно, нам все очень нравится. А что касается внутренней красоты: я считаю, прежде всего нужно быть эмпатичным, нужно быть добрым и всегда идти с открытым сердцем.

Первый в истории конкурс красоты стран БРИКС! В Казани за корону борются участницы из 17 государств-10

Эльдар Джарахов, блогер (Россия):
Если мы говорим в контексте того, что мы приехали сюда вместе с девушками с конкурса красоты, наверное, самая главная красота – внутренняя. Она часто про то, что ты делаешь и как ты относишься к другим людям.

Сразу после благотворительной встречи все участницы отправились на репетицию и примерки: финальное шоу готовят в режиме нон-стоп.

Первый в истории конкурс красоты стран БРИКС! В Казани за корону борются участницы из 17 государств-12

Главная площадка конкурса – «Казань Экспо». Здесь проходил саммит БРИКС: тогда в 2024 году наша страна и присоединилась к этой международной организации. Сам выставочный центр соответствует мировым стандартам: звуковые системы, световые экраны, масштабный зал позволяют создать впечатляющее шоу. 2 марта здесь состоялась церемония открытия, а сейчас идут репетиции финального вечера конкурса.

Подробнее смотрите в видео.

# Конкурс красоты # БРИКС

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