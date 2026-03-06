Первый в истории конкурс красоты стран БРИКС! В Казани за корону борются участницы из 17 государств

Красота белорусских женщин – один из ярчайших брендов страны. И наши соотечественницы часто и заслуженно побеждают на международных конкурсах. Возможности проявить себя расширяются. В эти дни Казань фактически стала столицей красоты БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь проходит первый в истории конкурс, который объединил 51 конкурсантку из 17 стран, в том числе и представительниц Беларуси. Беларусь принимает участие в международном конкурсе красоты стран БРИКС У этого проекта есть свои особенности. Например, организаторы отказались от привычного этапа дефиле в купальниках – конкурс проходит в Рамадан и позиционируется как праздник традиционных ценностей и внутренней красоты. Победительницы получат особенные короны – их создали специально для конкурса и украсили драгоценными камнями, добытыми в странах БРИКС. Что происходит на площадке конкурса и как проходят конкурсные дни – узнаем прямо сейчас. На прямой связи со студией – наш корреспондент Ольга Наумова.

Ольга Наумова, корреспондент:

Столица Татарстана принимает первый в истории конкурс красоты БРИКС. Сюда приехали претендентки на корону из 17 государств, и впервые победительниц определят сразу в трех номинациях: маленькая мисс, мисс и миссис. Эта особенность конкурса подчеркивает его масштаб. Беларусь представляют титулованные воспитанницы Национальной школы красоты: Алия Короткая, Бажена Линкевич и Изабелла Новикова. Программа у всех участниц расписана по часам.

Этот день на конкурсе посвящен доброй миссии: утром участницы и звездные гости проекта приехали в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани. Здесь встретились с юными пациентами с непростыми диагнозами: знакомились, общались, делали фото, вручали подарки. У каждого было время поразмышлять об истинной красоте человека.

Божена Линкевич, участница конкурса красоты BRICS (Беларусь):

Такие проекты, как конкурсы красоты, – это замечательная платформа для реализации больших социально важных проектов, помощи детям, также бездомным, животным.

Шарифа Нассака, участница конкурса красоты BRICS (Уганда):

Конкурс проходит замечательно, нам все очень нравится. А что касается внутренней красоты: я считаю, прежде всего нужно быть эмпатичным, нужно быть добрым и всегда идти с открытым сердцем.

Эльдар Джарахов, блогер (Россия):

Если мы говорим в контексте того, что мы приехали сюда вместе с девушками с конкурса красоты, наверное, самая главная красота – внутренняя. Она часто про то, что ты делаешь и как ты относишься к другим людям. Сразу после благотворительной встречи все участницы отправились на репетицию и примерки: финальное шоу готовят в режиме нон-стоп.