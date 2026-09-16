Новости по тегу #БРИКС

В нем участвуют свыше полутысячи делегатов из более чем 20 стран-государств БРИКС, партнеров и кандидатов в объединение.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства провел встречу с индийским коллегой. В центре внимания был весь спектр двустороннего сотрудничества между странами.
Объединить потенциалы стран БРИКС в научной сфере – эта инициатива Минска прозвучала сегодня.
В масштабные дискуссии активно включилась и Беларусь. Всего в 2026 году форум собрал 20 тысяч участников из 130 стран.
Беларусь обозначила один из ключевых внешнеполитических приоритетов – вступление в БРИКС в качестве полноправного члена.
Девушки завоевали сразу три престижные награды.
В итоге наша Алия Короткая поднялась на третье место и получила приз зрительских симпатий, а 9-летняя минчанка Изабелла Новикова завоевала титул первой вице-мисс среди юных участниц.
«Мы, русские и белорусские женщины, на скаку коня остановим и в горящую избу войдем, чтобы помочь другим людям».
Сразу три короны будут вручены сегодня. Их создавали на заказ в ювелирном доме России. Украшения изготовлены в ручную.
Победительницы получат особенные короны – их создали специально для конкурса и украсили драгоценными камнями, добытыми в странах БРИКС.
Имя победительниц объявят уже совсем скоро – финал конкурса пройдет 7 марта.
«Беларусь, несмотря на то, что по сравнению с учредителями ШОС, другими странами ШОС и БРИКС, относительно небольшая страна, мы имеем официальный статус».
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