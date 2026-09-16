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Новости по тегу #БРИКС

В Екатеринбурге проходит III Форум женского предпринимательства БРИКС
16 сентября 2026 05:39

В Екатеринбурге проходит III Форум женского предпринимательства БРИКС

Рыженков по поручению Президента принимает участие в саммите БРИКС в Индии
12 сентября 2026 16:53

Рыженков по поручению Президента принимает участие в саммите БРИКС в Индии

20 тыс. участников, 130 стран – 3 июня стартовал XXIX Петербургский международный экономический форум
03 июня 2026 16:56

20 тыс. участников, 130 стран – 3 июня стартовал XXIX Петербургский международный экономический форум

Белорусская делегация на ПМЭФ предложила создать интеллектуальную баз данных стран БРИКС
03 июня 2026 10:41

Белорусская делегация на ПМЭФ предложила создать интеллектуальную баз данных стран БРИКС

Беларусь рассматривает БРИКС как стратегическую платформу для будущего – МИД
18 мая 2026 06:49

Беларусь рассматривает БРИКС как стратегическую платформу для будущего – МИД

Белоруски с триумфом вернулись с международного конкурса красоты BRICS-2026
10 марта 2026 18:35

Белоруски с триумфом вернулись с международного конкурса красоты BRICS-2026

Красоты было много! Посмотрите, как блистали главные красавицы на конкурсе стран БРИКС
08 марта 2026 17:28

Красоты было много! Посмотрите, как блистали главные красавицы на конкурсе стран БРИКС

Нашим миром правит любовь – Ольга Бузова выразила поддержку белорускам на конкурсе красоты стран БРИКС
07 марта 2026 17:30

Нашим миром правит любовь – Ольга Бузова выразила поддержку белорускам на конкурсе красоты стран БРИКС

Вечер открывают белоруски – в Казани проходит финал конкурса красоты стран БРИКС
07 марта 2026 17:28

Вечер открывают белоруски – в Казани проходит финал конкурса красоты стран БРИКС

Первый в истории конкурс красоты стран БРИКС! В Казани за корону борются участницы из 17 государств
06 марта 2026 17:55

Первый в истории конкурс красоты стран БРИКС! В Казани за корону борются участницы из 17 государств

Беларусь принимает участие в международном конкурсе красоты стран БРИКС
06 марта 2026 14:05

Беларусь принимает участие в международном конкурсе красоты стран БРИКС

ШОС и БРИКС являются площадками будущего – Гриц
04 января 2026 19:35

ШОС и БРИКС являются площадками будущего – Гриц