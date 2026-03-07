Белорусские женщины вдохновляют своим примером – рассказываем окрыляющие истории соотечественниц

Белорусские женщины славятся на весь мир не только красотой, но еще трудолюбием и умением вдохновлять. А еще строят карьеру, воспитывают детей и сердцем преданны своей Родине. Поэтому в преддверии главного весеннего праздника да еще и в Год белорусской женщины, вниманием не должна быть обделена ни одна леди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А они этого действительно заслуживают. Окрыляющие истории из больших и малых населенных пунктов страны собрала Галина Буро.

Погоны на плечах – ее гордость. А пограничная служба – цель еще с кадетского училища: Веру Верещако вдохновил пример воспитателей-офицеров. После института девушку направили в Сморгонь, затем – на охрану южных рубежей Беларуси. Переезды только закаляют, а защита госграницы – священный долг. Сейчас она, уже в звании старшего лейтенанта, отвечает за обучение и адаптацию военнослужащих. В Веру Верещако верит молодежь – в 2025 году ее первичка БРСМ стала лучшей среди организаций органов пограничной службы. Там, где все подчинено строгим правилам, она сохраняет главное – умение слышать и понимать тех, кто рядом. Ее участие и женская мудрость помогают новобранцам справляться с уставными буднями.

Вера Верещако, заместитель начальника отделения пограничного контроля:

Для меня важное – осознавать, что я на своем месте. Конечно, преимущественно, это мужской коллектив, но наши мужчины – наша поддержка и опора. Сейчас на самом деле достаточно много женщин в погонах и это уже никого не удивляет. В Год белорусской женщины хочется сохранить свою женственность, несмотря на график службы и задачи, которые перед нами стоят.

На страже здоровья людей больше 30 лет врач Ушачской центральной районной больницы Татьяна Сидоренко. Пациентов она видит буквально насквозь. По специализации – рентгенолог и узист. В день «читает» десятки снимков. С помощью ультразвуковых волн выявляет патологию на ранних стадиях. К ней идут, когда есть сомнения в постановке диагноза. И ее вердикт – окончательный. К тому же, современное оборудование позволяет каждый год расширять спектр услуг. Ультрадиагностика сосудов, сердца – все это уже давно доступно и в райцентре.

Татьяна Сидоренко, заведующая отделением Ушачской центральной районной больницы:

Раньше диагностика была более слабая, но как-то патология была легче. Сейчас больше сложных случаев, они интересны, конечно, но работать сложнее. Поступает с одной патологией, находим сопутствующие, лечим сопутствующие. Каждый пациент индивидуален. Даже одного возраста, пола, с одной патологией – у всех протекает по-разному.

Многих пациентов доктор знает с рождения. В Ушачах работает практически с момента окончания Ленинградского медицинского университета. Однако понятие профессионального выгорания доктору не знакомо. На это просто нет времени. У Татьяны Сидоренко есть многолетняя традиция – обследование всегда заканчивает пожеланием пациенту: «как можно больше положительных эмоций». Уверена, это и есть рецепт здоровья.