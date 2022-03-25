«Вчера была ещё молодая и красивая». Как женщины переживают кризис среднего возраста?

Кризис среднего возраста. Переоценка жизни, тоска по упущенным возможностям, грустные мысли о неумолимо ускользающей молодости. О том, как понять, что этот момент наступил, как с ним бороться и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Иван, есть ли какие-то гендерные различия кризиса среднего возраста у мужчин и женщин? Кого он больше любит – мальчиков или девочек?

Иван Цыркун, психолог, старший преподаватель кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин ИПКиПК БГУКИ:

Очень хороший вопрос. Острота переживания у всех приблизительно одинаковая. То есть, если мы возьмем девочку среднестатистическую и уколем ее в палец, ей, скорее всего, будет больно. Если мы юношу возьмем и уколем в палец, ему, скорее всего, тоже будет больно. Кстати, про девушек. Не знаю, как сейчас, но раньше был достаточно некрасивый термин – старородящая. Может быть, вы слышали? Екатерина Забенько:

Прекрасно знакомы с ним, да. Иван Цыркун:

То есть, когда тебе сколько-то лет, то ты вчера была еще молодая и красивая, сегодня приходишь, а тебе говорят: «Мать, ты уже старородящая. Уже проблемы у тебя». А человек живет своей жизнь, не думает. Но у него где-то в голове: «Уже все».

Виктория Свит, фитнес-тренер, лицо медицинского центра:

Извините, я перебью. Иван Цыркун:

Пожалуйста. Виктория Свит:

Например, мне почти 33 года. Я занимаюсь собой, карьерой, по сей день мало отдыхаю и у меня нет детей. Я могу честно сказать, всегда говорю, как есть: у меня нет желания, что я дико хочу детей. У меня много своих движений в жизни. И мне тоже часто говорят: «Вика, надо задуматься о семье – борщи варить, детей рожать. Потому что ты никому не будешь нужна. Будешь старая, некрасивая, ненужная». У меня нет такого в голове, что надо задуматься, наверное. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Этого страха нет, наверное. Екатерина Забенько:

Мне кажется, женщины сами по себе как-то сильнее. Есть дети, нет детей – у них всегда больше ответственности немножечко, чем у мужчин. Уйти в депрессию, какой-то кризис они зачастую просто не могут себе позволить. А мужчина – вроде бы 45 лет, он еще молод собой. А уже и внуки появились. Вроде бы он сам из себя весь – о-го-го, а уже у него не жена, а бабушка рядышком. Поэтому поводу возникает диссонанс.