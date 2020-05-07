Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов

Новости Беларуси. Боевые награды, письма с фронта, черно-белые фотокарточки. Целую коллекцию фронтовых семейных историй и экспонатов собрали учащиеся и педагоги Могилевского областного лицея № 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для многих ребят эта поисковая работа открыла новые страницы и пролила свет на легендарные подвиги прадедов. Здесь и герои войны, и фронтовые врачи, и санитары. Их именами названы улицы и сельхозпредприятия Беларуси. Поистине вдохновляющие истории в репортаже Ирины Недобовой.