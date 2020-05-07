Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов

Новости Беларуси. Боевые награды, письма с фронта, черно-белые фотокарточки. Целую коллекцию фронтовых семейных историй и экспонатов собрали учащиеся и педагоги Могилевского областного лицея № 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Боевые награды, письма с фронта, черно-белые фотокарточки. Целую коллекцию фронтовых семейных историй и экспонатов собрали учащиеся и педагоги Могилевского областного лицея № 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для многих ребят эта поисковая работа открыла новые страницы и пролила свет на легендарные подвиги прадедов. Здесь и герои войны, и фронтовые врачи, и санитары. Их именами названы улицы и сельхозпредприятия Беларуси.
Поистине вдохновляющие истории в репортаже Ирины Недобовой.
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Здесь, в экспозиции лицея, не меньше двух сотен разных, но таких вдохновляющих историй. Их ребята собирали буквально по крупицам. Но в этом и прелесть.
Вероника Николаенко, учитель истории Могилевского областного лицея № 3:
Действительно, наш Президент правильные слова сказал, что Беларусь сама является живым памятником. Но это не должны быть памятники в камне. Не должна прерываться эта связь, потому что мы все звенья цепи. С этой помощью этой цепи, собственно, будет держаться память.
Четыре поколения назад их прадеды воевали долгих четыре года, чтобы эти молодые белорусы могли учиться, заниматься любимым делом. Вообще иметь будущее. И только сейчас, лично изучив всю подноготную своих фронтовиков, ребята по-настоящему прониклись.
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