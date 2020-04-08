Под палящим солнцем и обстрелами, старики и дети. Как копали 25-километровый ров вокруг Могилёва

Фактически подготовка к обороне Могилева началась еще 26 июня 1941-го. Вскоре для размещения на линии Днепра из глубинных районов Советского Союза, из тыловых округов начали прибывать войска.

Это были хорошо обученные бойцы, кадровые офицеры уже с боевым опытом «финской кампании».

Леонид Сугако, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А.А. Кулешова:

В конце июня начали уже поступать первые эшелоны с войсками: 110 дивизия, которой командовал полковник Хлебцев, и 172 дивизия, которой командовал генерал-майор Романов. Они участвовали в рекогносцировке местности, подготовке боевых позиций, в руководстве работы. Поэтому делом занимались профессионалы. В лесу в землянке. Как принимался план по обороне Могилёва

Евгений Балберов, главный хранитель фондов Музея истории Могилёва, поисковик Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Могилев – это один из первых примеров массового, успешного в целом, использования сил народного ополчения в деле защиты населенного пункта на территории Советского Союза. На предприятиях, организациях города проводились соответствующие собрания, доводились необходимые инструкции. Пропустил выступление Молотова. Почему Константин Симонов не сразу узнал о начале войны?

Леонид Сугако:

На создание оборонительных рубежей, начиная с 26 июня по 10 июля, по официальным данным, выходило порядка 30-40 тысяч человек.

Под пекущим солнцем, обстрелом внезапно налетающих немецких самолетов женщины, дети, старики выходили на стихийную фортификационную стройку. Буквально за неделю горожане и красноармейцы создали вокруг Могилева могучий оборонительный рубеж, который состоял из 25-километрового противотанкового рва, окопов и траншей, дзотов и ходов сообщения, запасных артиллерийских позиций. «Мужчина в руках нёс половину женщины». Первая воздушная тревога в Могилёве глазами ребёнка По окраине города проходила вторая линия оборонительных сооружений: баррикады и щели на улицах, огневые точки в домах.

Андрей Андрейчиков, свидетель обороны Могилёва:

Отец говорит: «Давайте я завезу вас в деревню Купелы (это по дороге Могилев-Шклов), вы там побудете. Тут бомбежки, может быть, начнутся». Он повез нас туда в деревню по этой дороге. Когда мы выехали за город, то слева деревни Гаи смотрим – там уже копают противотанковый ров.

К 3 июля 1941 года основные оборонительные сооружения были в основном уже возведены, они продолжались и дальше строиться, но основные – противотанковый ров, траншеи, окопы – были к этому времени возведены под руководством военных. Никаких долговременных оборонительных дотов не было, их просто не успели построить. Потому говорить о том, что была полноценная оборона создана, не приходится.