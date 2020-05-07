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Внучка участника битвы за Сталинград о прадедушке: «Телефонистка его вытащила»

07 мая 2020 17:54
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Новости Беларуси. Командир взвода связистов Александр Богданов участвовал в битве за Сталинград. Едва не погиб в бою, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Внучка участника битвы за Сталинград о прадедушке: «Телефонистка его вытащила»-1

О своем прадедушке Ксения Корнеева рассказывает с особой гордостью. Еще бы, ведь далеко не каждый фронтовик был награжден Орденом Красной Звезды.

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Внучка участника битвы за Сталинград о прадедушке: «Телефонистка его вытащила»-4

Ксения Корнеева, учащаяся Могилевского областного лицея № 3:
Бабушка мне рассказывала, что был сильный взрыв, его засыпало землей. Телефонистка Надежда Шафатилова его вытащила. И бабушка сказала, что, если бы не она, он бы не выжил.

Внучка участника битвы за Сталинград о прадедушке: «Телефонистка его вытащила»-7

Я очень рада, что в нашей семье есть такой герой. И я буду передавать эту информацию своим детям, чтобы они знали, что в нашей семье были такие люди и что они сделали.

# Великая Отечественная война # общество # Ирина Недобоева # Фотофакт

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