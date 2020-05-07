Внучка участника битвы за Сталинград о прадедушке: «Телефонистка его вытащила»

Новости Беларуси. Командир взвода связистов Александр Богданов участвовал в битве за Сталинград. Едва не погиб в бою, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов

О своем прадедушке Ксения Корнеева рассказывает с особой гордостью. Еще бы, ведь далеко не каждый фронтовик был награжден Орденом Красной Звезды. Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ

Ксения Корнеева, учащаяся Могилевского областного лицея № 3:

Бабушка мне рассказывала, что был сильный взрыв, его засыпало землей. Телефонистка Надежда Шафатилова его вытащила. И бабушка сказала, что, если бы не она, он бы не выжил.