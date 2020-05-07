«Во время войны ему ампутировали руки». Правнучка великого Орловского о знаменитом родственнике

Новости Беларуси. Человек-легенда, человек-волк, человек-плуг. Это все о легендарном Кирилле Прокофьевиче Орловском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Имя Героя Советского Союза до сих пор носит одно из самых крепких хозяйств Беларуси – СПК «Рассвет» в Кировском районе. В тяжелые послевоенные годы Орловский не побоялся и буквально с нуля создал колхоз, слава о котором гремела на весь Советский Союз. «На 1 км фронта насчитывалось 20 стволов артиллерии». Насколько хорошо был укреплен Могилёв перед началом боёв

А это – правнучка легендарного фронтовика, героя войны и послевоенного труда Екатерина Хаймова. Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов Сегодня она рассказывает историю о своем легендарном родственнике. Не без гордости, конечно.