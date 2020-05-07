«Во время войны ему ампутировали руки». Правнучка великого Орловского о знаменитом родственнике

Новости Беларуси. Человек-легенда, человек-волк, человек-плуг. Это все о легендарном Кирилле Прокофьевиче Орловском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Человек-легенда, человек-волк, человек-плуг. Это все о легендарном Кирилле Прокофьевиче Орловском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Имя Героя Советского Союза до сих пор носит одно из самых крепких хозяйств Беларуси – СПК «Рассвет» в Кировском районе. В тяжелые послевоенные годы Орловский не побоялся и буквально с нуля создал колхоз, слава о котором гремела на весь Советский Союз.
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А это – правнучка легендарного фронтовика, героя войны и послевоенного труда Екатерина Хаймова.
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Сегодня она рассказывает историю о своем легендарном родственнике. Не без гордости, конечно.
Екатерина Хаймова, учащаяся Могилевского областного лицея № 3:
Во время войны ему ампутировали руки. Даже сложно представить, какой сильный был человек, который обратился к Сталину с просьбой возглавить колхоз. И он добился огромных результатов и был награжден.